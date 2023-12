Von Egbert Tholl

Dies dürfte die aufwendigste Unternehmung sein, mit der je ein Opernhaus seine eigene Geschichte während der Nazi-Zeit aufarbeitete. Viele Theater haben inzwischen Untersuchungen in Auftrag gegeben, die ihre Verstrickungen in die NS-Kulturpolitik aufdeckten, die die Schicksale gerade der jüdischen Mitarbeiter beleuchteten, einige wichtige Publikationen dazu sind erschienen. Das macht die Wiener Volksoper auch, es gibt ein von der Historikerin Marie-Theres Arnbom fabelhaft genau recherchiertes Buch ("Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt"), das vor allem die Lebenswege der jüdischen Künstler des Hauses vom März 1938, also vom sogenannten "Anschluss" an Nazideutschland, an nachzeichnet. Doch die Volksoper macht mehr, macht das, was Theater am besten können, eben Theater, und zeigt nun mit "Lass uns die Welt vergessen" einen überbordenden, übervollen, extrem ambitionierten und am Ende beklemmend zu Herzen gehenden Abend über ihre eigene Geschichte. In Österreich, und nicht nur dort, müsste ein Besuch der Vorstellung Pflicht sein.