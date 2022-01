Interview von Helmut Mauró

Der Wiener Männergesang-Verein ist eine der ältesten, sicherlich bedeutendsten Chorvereinigungen nicht nur von Wien. Aber nach fast 170 Jahren fehlt im Tenor der Nachwuchs. Was tun? Chordirektor Wilfried Mandl rief kurzerhand dazu auf, dass sich Frauen mit tiefer Stimme melden sollen. Und trat damit eine Welle los, die er kaum noch in den Griff bekommt.

SZ: Wie sollen denn die Männerchorsängerinnen heißen?

Wilfried Mandl: Da gibt es noch kein Wort dafür, wir sagen Tenörinnen. Aber es haben auch schon Bässinnen angerufen. Brauchen wir aber nicht. Es haben sich schon jetzt viel zu viele gemeldet. Am Donnerstag ist Vorsingen, dann noch mal im Februar. Sie sollten alle Schuberts "Am Brunnen vor dem Tore" singen. Das kennt jeder, da muss niemand nervös sein. Da hört man schon nach einer Zeile, ob jemand singen kann.

Muss man denn mit Blindgängern rechnen?

Es sind vor allem viele Alte dabei. Ich frage ja gleich am Telefon nach dem Alter, das finden viele natürlich sehr unhöflich. Ist es ja auch, aber über achtzig ergibt es halt wenig Sinn, die bleiben uns ja nicht lange. Auch wenn sie sagen, sie spielen noch Tennis und sind fit. Aber nachdem sich so viele gemeldet haben, kann ich mir den Nachwuchs zwischen 50 und 60 Jahren frei aussuchen. Ich kann ja nur etwa acht aufnehmen. Ich sage dann immer: Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber Sie sind zu alt. Alt sind wir ja selbst schon.

Das scheint das Hauptproblem zu sein.

Wenn einer mal anfängt zu krankeln, dann wird es unberechenbar, der fällt dann doch oft aus. Und dann stehe ich da wie jetzt, habe super Tourneen in Aussicht und auch schon finanziert, und wir bekommen den Chor nicht zusammen. Die Tournee in sieben chinesische Opernhäuser musste ich absagen, die England-Tournee musste ich absagen, die nach den Niederlanden, Italien - alles abgesagt. Wir waren gerade einmal in Deutschland, in Künzelsau, und haben mit Mühe und Not zwanzig Sänger zusammengebracht.

Detailansicht öffnen Er träumt davon, Tourneen nach China, England und Italien wieder antreten zu können: Wilfried Mandl, Obmann des Wiener Männergesang-Vereins. (Foto: wmgv)

Klingt nicht so, als wäre von der großen Tradition des Vereins noch allzu viel übrig.

So ist es. Wenn man bedenkt, dass wir nicht nur der älteste bedeutende Männerchor sind, unter Metternich noch verboten wegen des Verdachts politischer Betätigung, schließlich unter kaiserlicher Protektion 1843 als Verein gegründet, mit vielen adligen und vermögenden Mitgliedern, und vor allem sehr vielen Mitgliedern. Wir konnten damals noch den Musikvereinssaal finanzieren, und die Philharmoniker haben sich von uns die Fräcke ausgeliehen, weil sie so arm waren. Komponisten wie Richard Wagner haben für uns geschrieben, Johann Strauß junior hat "An der schönen blauen Donau" für uns komponiert und erst später für Orchester gesetzt. Und heute sind wir kaum noch 40 Brüder. Einige mussten wir letztes Jahr begraben. Corona hat uns schwer getroffen.

Aber das Nachwuchsproblem gibt es doch schon länger, oder nicht?

Ja, Corona war nur der letzte Anstoß. Seit Jahren bemühen wir uns um Nachwuchs, vergeben kleine Stipendien, unternehmen alles Mögliche. Aber die jungen Sänger wollen Geld, und wir können nicht viel bezahlen. Bei der letzten Tournee boten wir bei freier Unterkunft und Verpflegung noch 300 Euro zusätzlich an - alle haben abgelehnt. Und oft sind es ausländische Studenten, die nach ihrem Abschluss weg sind. Das ist also längerfristig auch keine Lösung.

Also doch lieber alte Sänger?

Aber nicht zu alt. Man muss auch sehen, ob sie Gebiss tragen, da kann es auf der Bühne schon auch kleinere Unfälle geben, wenn das nicht richtig befestigt ist. Also, das ist alles eine unsichere Sache. Wir haben zum Beispiel Kompositionsaufträge vergeben, gerade jetzt an eine Komponistin, die einen Text von Elfriede Jelinek für uns vertont hat. Alles bezahlt, aber bis jetzt konnten wir das Werk nicht aufführen. Es fehlen die Sänger.

Sind Frauen die Lösung oder werden sie den Chor gar eines Tages übernehmen?

Es wird wohl, das sehen wir an den Männerchören in Deutschland, über kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass wir ein gemischter Chor werden. Zumindest für die absehbare Zukunft. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann wieder gegenläufige Entwicklungen und wir haben am Ende zwei oder drei Chöre, darunter auch wieder einen Männerchor.