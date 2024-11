Gastbeitrag von Teresa Präauer

Wien ist nicht mehr die allerunfreundlichste Stadt der Welt? Jetzt bloß keine falsche Nächstenliebe, jetzt bloß nicht die Stuben zu warm heizen, jetzt bloß nicht dem Gast vorspielen, er wäre König in Wien oder gar die Kaiserin von Österreich! Alljährlich führt die in München angesiedelte Internations GmbH die Studie „Expat Insider“ durch und befragt ihre Mitglieder nach den je eigenen Lebensumständen in einer von 53 Städten, fernab von ihrem gewohnten Zuhause.