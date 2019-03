28. März 2019, 19:59 Uhr Burgtheater Wien Schauspieldeponie

Mit einem All-Star-Ensemble nimmt die große Regisseurin Andrea Breth Abschied vom Wiener Burgtheater.

Von Christine Dössel

Am Ende verbeugen sich derart viele Personen auf der Bühne des Wiener Burgtheaters, dass man sich in der Oper wähnen könnte. Alleine die Komparserie, Männer und Frauen in Trenchcoats mit Hüten und Strumpfmasken im Gesicht, umfasst gut 30 Leute. Und die Schauspieler, die sich nach pausenlosen zweieinhalb Stunden mit Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" einen begeisterten Applaus abholen, bilden ein All-Star-Ensemble, wie es selbst an der Burg nur noch eine Regisseurin wie Andrea Breth zusammenbekommt. Angefangen bei Johanna Wokalek, Sven-Eric Bechtolf, ...