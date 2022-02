Die Lebensläufe für Bewerbungen an die Universitäten geraten mehr und mehr außer Form. Was ist da los?

Von Andreas Bernard

Es ist nicht mehr zu ermitteln, wann sich das Bekenntnis, etwas "nur für den Lebenslauf" zu machen, im Sprachgebrauch etabliert hat. Wenn die Erinnerung nicht trügt, tauchte die Formulierung zum ersten Mal in den frühen Neunzigerjahren verstärkt auf; in Gesprächen von Universitätsabsolventen etwa wurde regelmäßig die Empfehlung ausgesprochen, dieses Praktikum oder jene soziale Tätigkeit nicht aus Interesse anzutreten, sondern weil sich die Station "im Lebenslauf gut machen" und bei späteren Bewerbungen einen positiven Effekt hervorbringen würde. Diese Strategie weist bereits darauf hin, dass das Format des "Lebenslaufs" oder des "CVs" ("curriculum vitae"), wie man getreu dem angloamerikanischen Vorbild inzwischen sagt, nicht einfach als ein passives Abbild der eigenen Biografie aufzufassen ist. Eher ist in den letzten Jahren der umgekehrte Fall eingetreten: Der CV, wie er in Bewerbungsschreiben oder Linkedin- und Xing-Profilen dargestellt wird, folgt nicht dem Leben, sondern das Leben muss dem schillernden CV folgen. Das unscheinbare Format produziert also Erscheinungsweisen professioneller Subjektivität.