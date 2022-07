Von Joachim Käppner

Wer mit dem Namen Egon Franke noch etwas anzufangen weiß, denkt wohl an den Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen unter Helmut Schmidt und Kopf der "Kanalarbeiter" in der SPD, einer Gruppe traditionsstolzer Sozialdemokraten, in denen die alte, bodenständige Arbeiterpartei noch fortlebte. Franke, Spitzname "Canale Grande", hielt gern Hof in der legendenumwitterten Bonner Gaststätte "Rheinlust". Er gehörte zu den Lieblingsfeinden des linken Flügels der Partei, dem er mit Abscheu begegnete. Der Wortradikalismus vieler 68er und das zeitgeistige Liebäugeln mit marxistischen Weltbelehrungstheorien schienen ihm keine Bereicherung für die Demokratie zu sein, sondern eine Gefahr. Man schaudert amüsiert bei dem Gedanken, was "Canale Grande" über die Sprachreinigungsobsessionen einiger privilegierter Akademikerkreise unserer Jahre sagen würde.