Sylt, Kunst und Müll:Walgesänge mit Blim-Blim

Halten vermutlich nicht nur Punker fern: Lichtinstallationen im Rathauspark in Westerland.

In Westerland auf Sylt soll eine Kunstinstallation Punks verscheuchen. Ist das Notwehr oder Pogo?

Von Gerhard Matzig

Hasen lassen sich mit Ultraschall vertreiben. Angeblich. Für Marder kann man Stromschläge in Betracht ziehen, Buntspechte soll man anschreien - und Katzen mit geringer Aussicht auf Asyl pusht man mithilfe von Chilipulver schon am Gartenzaun back. Zum Schutz der Außengrenzen haben Portale wie "Die moderne Hausfrau" jedenfalls Konjunktur: "So werden Sie ungebetene Besucher wieder los." Das können theoretisch auch Punks sein.