Von Gustav Seibt

Stellen wir uns das nicht mehr Unmögliche vor: Das verkorkste Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump eröffnet den Weg zu einer zweiten Amtszeit Trumps, sofern Biden nicht resigniert und einem geeigneteren Kandidaten Platz macht. Und der gewaltige Sieg der Rechtsextremen um Marine Le Pen in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl läutet eine Rückkehr nationalistischer, europafeindlicher Politik in Frankreich ein. Wir blicken in einen Abgrund, in dem die Europäische Union und die Nato paralysiert werden könnten. Und dies hätte ganz unmittelbare, schon kurzfristig wirksame Folgen für den Krieg Russlands in der Ukraine, dessen Ausgang welthistorische Bedeutung für die kommenden Jahrzehnte haben kann.