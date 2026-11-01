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GeschichteWas meint Merz, wenn er Judenhass „Ausländerfeindlichkeit“ nennt?

Lesezeit: 5 Min.

Bemühen im Kampf gegen Antisemitismus kann man Bundeskanzler Friedrich Merz, hier mit dem Rabbi Yehuda Teichtal, nicht absprechen. Fragwürdige Versprecher leistet er sich dennoch.
Bemühen im Kampf gegen Antisemitismus kann man Bundeskanzler Friedrich Merz, hier mit dem Rabbi Yehuda Teichtal, nicht absprechen. Fragwürdige Versprecher leistet er sich dennoch.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

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Friedrich Merz hatte es sicher nur gut gemeint, als er im September bei einer Berliner Wahlkampfveranstaltung Antisemitismus als „perfideste Form von Ausländerfeindlichkeit“ bezeichnete. Juden sind automatisch Ausländer, also keine Deutschen? Der Kanzler hatte mit dieser Bemerkung eine staatsbürgerrechtliche Position formuliert, deren Spuren sich bis in die Verfassungsdebatten des 19. Jahrhunderts verfolgen lassen. Sie sollten dem Regierungschef eigentlich bekannt sein.

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