Das unglaubliche Verständnis, das sein Komponist Ernst Reijseger für die Musik hat, habe er "noch nie gesehen", sagt Werner Herzog. Seit 2016 verleiht der 77-jährige Regisseur den Werner-Herzog-Filmpreis, gerne auch an Mitstreiter seiner eigenen Filme. In diesem Jahr ging er am Freitag im Münchner Filmmuseum an den niederländischen Cellisten und Filmkomponisten Ernst Reijseger, mit dem er unter anderem für den Dokumentarfilm "The White Diamond" zusammengearbeitet hat.