Detailansicht öffnen Den "Red Maple" malte A.Y. Jackson 1914. (Foto: Estate of A. Y. Jackson / SODRAC, Montreal / VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

Über Kunst zu schreiben, dürfte zu meinen weniger geliebten Tätigkeiten zählen. Vielleicht war ich mit meinem ursprünglichen Plan ein wenig zu ehrgeizig, die paradoxe Wärme von Lawren S. Harris' Gemälde "Schnee II" mit der Zeile "Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver" ("Mein Land ist kein Land, es ist Winter") aus Gilles Vigneaults Lied "Mon pays" zu verknüpfen, und wie beide das kanadische Lebensgefühl so perfekt zusammenfassen (abgesehen von der Tatsache, dass Vigneault ein überzeugter Quebec-Separatist ist). Wenn ich mutig genug gewesen wäre, meinen Computer aus dem Fenster zu werfen, dann hätte ich es vermutlich getan. Aus dem Fenster aber, so stellte sich heraus, hätte ich von Anfang an schauen sollen.

Es ist Spätherbst hier im südlichen Quebec. Wenn Sie jemals die Chance hatten, den Herbst in diesem Teil der Welt zu erleben, dann wissen Sie genau, wie einzigartig er ist. Es gibt einen guten Grund, warum Busladungen voller Touristen in die Berge strömen, um das Herbstlaub zu genießen. Es ist wirklich einfach unvergleichlich.

Ich fing an, diesen Artikel zu entwerfen, als ich ein paar Tage in der Hütte eines Freundes etwa zwei Stunden nordwestlich von Montreal verbrachte. Auf unserer Fahrt in die Laurentinischen Berge sprachen wir die ganze Zeit darüber, wie großartig die Farben waren und was für ein Glück wir hatten, durch das Herbstlaub in die Wälder zu fahren. Die nächsten Tage aßen wir herzhaftes Essen, hörten Hockey im Radio, trugen Flanellhemden und unternahmen Wanderungen durch den Wald. Das Ganze roch verdammt nach Kanada. Falls es dafür ein Wort gäbe, würde es ungefähr dem entsprechen, was die Dänen Hygge nennen.

Detailansicht öffnen James Kerr alias Scorpion Dagger ist Digital-Künstler aus Montreal, Kanada. In seinen Animations-Projekten mischt er eigenen Illustrationen mit Ausschnitten aus verschiedenen Gemälden der Kunstgeschichte. Für die Programmvorschau 2019/20 der Bayerischen Staatsoper entwarf er Illustrationen sowie Clips, die mit einer Augmented-Reality-App auf dem Smartphone abgespielt werden können. (Foto: James Kerr)

Bei ein paar Bieren, am Lagerfeuer, über dem der Nachbar meines Freundes Pilze trocknete, kamen wir darauf zu sprechen, dass keiner von uns bereit war für den Winter. Wir redeten über unsere langen Listen von Aufgaben, die es zu erledigen galt, bevor alles zufror, und darüber, dass wir alle das Gefühl hatten, der Sommer ginge viel zu schnell vorüber (wie er es jedes Jahr zu tun scheint). Trotzdem dachte ich noch immer daran, über Schnee zu schreiben.

Als ich in die Stadt zurückkam, setzte ich mich an meinen Computer neben den riesigen Loft-Fenstern meines angemieteten Ateliers und machte mich an die Arbeit. Der Plan war, darüber zu schreiben, wie sehr ich die Natur im Winter liebe. Wie die schneebedeckten Wälder mit ihrer seltsam warmen Einsamkeit eine Art von Friedlichkeit spenden, die (so denke ich) einzigartig kanadisch ist. Ich wollte darüber sprechen, wie sowohl Vigneault als auch Harris dieses Gefühl so wunderbar einfingen, und wie wichtig ihre Arbeit für ihren Nationen war, während diese auf der Suche nach einer eigenen Identität waren.

Doch ich konnte es nicht übers Herz bringen. Völlig frustriert schaute ich nach draußen, sah die Blätter der Bäume auf der anderen Straßenseite und dachte unvermittelt an das Gemälde "Roter Ahorn" von A. Y. Jackson. Es versetzte mich zurück in die Hütte meines Freundes. Besonders zu einer unserer Wanderungen am Fluss Ruisseau Iroquois. Jacksons Gemälde fängt diese Herbstwanderung an den Wasserfällen des Stroms perfekt ein.

Jedes Mal, wenn ich mir das Bild ansehe, wünschte ich mir, ich könnte in dieser Jahreszeit noch etwas länger verweilen. Ich bin noch nicht bereit für den Winter.

In einem neuen Licht. Kanada und der Impressionismus, bis 17. November, Kunsthalle München, Theatinerstr. 8