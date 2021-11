Mehr Empathie wagen. Es wäre gar nicht sehr schwierig. Man muss es sich nur trauen: So zeigt es die Supermarktkette in ihrer Werbung.

Was die Bundesregierung nicht schafft in diesen Wochen, kriegt der Discounter Penny hin: Uns da abzuholen, wo wir stehen. Nämlich am Abgrund.

Von Max Scharnigg

Wer sich jüngst durch einen Supermarkt der Penny-Klasse bewegte, dem wird, wie stets in deutschen Supermarktfilialen, nichts weiter aufgefallen sein. Schon gar nicht, dass irgendwo zwischen Scheibletten-Käse und Dornfelder-Literflasche ein paar Dosen mit romantischer Empfindsamkeit gestapelt gewesen wären. Penny-Märkte unterscheiden sich von der Tristesse-Werkseinstellung der übrigen Supermarktlandschaft ja eigentlich nur durch ihre beklagenswerte Dauerbeschallung. Aus den Lautsprechern erteilen dort Moderatoren mit fermentierter Fröhlichkeit nonstop tolle Lebensratschläge, die aber immer mit Hähnchenschenkeln im Angebot enden oder - "Naschkatzen aufgepasst!" - preisreduzierten Gummibärchen.

Außerdem hat sich Penny als markteigene Anrede "Liebe Nachbarn!" für seine Mitteilungen ausgewählt. Das ist eine Kohortenzuweisung, die zunächst nur leicht übergriffig wirkt, der man sich beim Blick auf die Menschen in der Kassenschlange aber lieber doch ganz entziehen möchte. Penny-Nachbarn, das sind bitte die anderen. Ehrlich gesagt war Penny also immer eher die olle Adilette unter den deutschen Supermärkten. Jetzt aber wird alles anders, die Kette mutiert seit einigen Tagen zum Sprachrohr der Aufrichtigkeit und zum Füllhorn des Bürgersinns. Und das dank eines einzigen Werbefilms.

Es ist eigentlich nicht nötig, den Clip zusammenzufassen, denn er hat in den zwei Wochen seit Erscheinen schon knapp zehn Millionen Abrufe bei YouTube gesammelt. Bis Ende des Monats kann man bei solcher Entwicklung von der erfolgreichen Durchseuchung weiter Landstriche ausgehen. Nochmal zur Verdeutlichung: Das sind Millionen Menschen, die aktiv einen Supermarktwerbespot ansteuern. Und zwar aus einem einzigen und sehr legitimen Grund: um wieder was zu fühlen. Wie ist es ausgerechnet dem Billigmarkt gelungen, was die Politik in bald zwei Jahren Pandemie nicht schaffte: einen emotionalen Ton anzuschlagen?

Der Kurzfilm sieht nach bürgerlichem Kammerspiel aus, nicht nach Discounter

Zugegeben, der Kurzfilm sieht kein bisschen nach Markendiscounter aus, streng genommen nicht mal nach Einzelhandel, denn es kommen zum Beispiel keinerlei Hähnchenschenkel vor. Stattdessen wohnt man einem wertig inszenierten, bürgerlichen Kammerspiel bei: Zu nächtlicher Stunde in pandemischer Zeit treffen Mutter und Sohn aufeinander und halten - müde, demoralisiert und unfrisiert - vertrauliches Zwiegespräch. In dessen Verlauf werden auf recht gefühlsechte Weise und im Zeitraffer die verpassten Momente des Knaben und damit die Themen verlorene Jugend, Coming of Age, erste Liebe, Familienhalt und allgemeiner Zeitverflug skizziert. Wer denkt, so die eindringliche Botschaft dieser vier Minuten, an das Lebensglück unserer Teenager in den Lockdown-Jahren?

Die nicht zuletzt wohl für Teenager erstaunliche Antwort ist: Der Supermarkt Penny denkt daran. Beziehungsweise die Agentur Serviceplan Campaign, die dieses vortreffliche Rührstück zu verantworten und dafür einen Darsteller gefunden hat, der fast so aussieht wie Timothée Chalamet. Also wie jener Schauspieler, der einem im Streamingkino derzeit überall als nachdenklicher Jungmensch mit zeitgemäßer Optik entgegenspringt.

Es ist doch erstaunlich. Wir leben weiß Gott nicht in contentarmen Zeiten, mühelos ließen sich epische Serien, bewegende Filme und tiefgreifende Corona-Dokumentationen finden, wer will könnte auch Kevin Kühnert stundenlang bei sehr sozialdemokratischem Rauchen in steriler Infrastruktur zusehen. Aber das ist alles nicht das Richtige, alles zu weit weg, zu nah dran, zu kompliziert, zu brutal, zu inszeniert, zu ironisch. Kein Corona-Brennpunkt, kein Böhmermann und keine Talkshow schaffen es mehr, die Menschen im Spätstadium der Krise noch zu erreichen. Viele sind doch über das Klatschen, Bangen, Hamstern, Testen, Verzichten, Warten und Impfen der letzten Monate längst innerlich ausgehärtet wie Sekundenkleber in einer vergessenen Flasche.

Es gibt da draußen nur noch ein ganz simples Bedürfnis nach ein bisschen Zärtlichkeit, das ist die Erkenntnis des überraschenden Werbe-Erfolgs. Fünftausend Kommentare unter dem Clip sprechen jedenfalls sehr einmütig diese Sprache: So gerührt, so ins Wahre getroffen, solche Tränen geweint. Kammerton: Endlich, endlich versteht uns mal jemand! Und gleichzeitig sickert zwischen den Zeilen auch schon wieder der Zorn durch, der in diesen Zeiten ja nie fern liegt. Zorn auf die ewig ungerührt erscheinenden Lenker und Mahner, die harmlose Bürger jetzt auch noch dazu bringen, vor einem Penny-Werbespot in Tränen auszubrechen.

Der Spot steht in einer Tradition menschelnder Supermarktwerbung zum Jahresende

Tatsächlich, man muss es sagen, mehr als alle Benefizkonzerte und Solidaritätsaufrufe, mehr als mahnende Worte des Bundespräsidenten oder eindringliche Rechenbeispiele des Virologen, mehr als die Appelle der kargen Kanzlerin, mehr sogar als Helene Fischer bei Thomas Gottschalk, eint jetzt diese Supermarktwerbung das Land. Sie streichelt die wunde Volksseele und macht genau das, was die Hauptdarsteller der großen Pandemiebekämpfung seit zwei Jahren versäumen: Glaubwürdig und volksnah Verständnis suggerieren. Mal all den unfrisierten Familien Aufmerksamkeit schenken. Mal alle in den Arm nehmen. Und das Ganze dann bei 180 Grad mit reichlich Pathos gratinieren. Einfach mal mehr Empathie wagen! Es wäre gar nicht sehr schwierig. Man muss es sich nur trauen.

Penny traut sich das mit diesem Spot. Der vielleicht nicht in der Tradition der Supermarktkette steht, aber durchaus in der Tradition menschelnder Supermarktwerbung zum Jahresende. Das Genre begründete hierzulande der Edeka-Weihnachtswerbespot "Heimkehr" von 2015, bei dem in eineinhalb Minuten ein tränennasses Dramolett geboten wurde, an dessen Ende sich eine Familie innerlich und äußerlich wieder angenähert hatte. Edeka wiederholt seither diese Erzählung in Variationen: Mal sucht ein Roboter vor dystopischer Kulisse nach einer Familie, mal erfährt ein Misantroph ohne Migrationshintergrund ein Weihnachtswunder mit ebensolchem. Die Agentur Jung von Matt, die diese kitschnahen Kurzfilme besonders virtuos verkauft, realisierte Derartiges auch für andere Marken - besonders erwähnenswert ist darunter etwa der Spot für die Versandapotheke DocMorris vom letzten Jahr. Ein nicht mehr allzu rüstiger Senior trainiert darin hingebungsvoll, um schließlich am Weihnachtsabend im Kreis der Familie nochmal präsent sein zu können. Betonpoller, wer da nicht in die Tastatur heult.

Es muss aber gar nicht immer nur Herzschmerz mit alten Menschen sein. Im nahen Ausland trendet zum Beispiel gerade ein neuer Werbefilm der Supermarktkette Tesco, der mit schwungvoller Choreographie nochmal wackeres Durchhalten propagiert und einen Weihnachtsmann mit Impfzertifikat feiert. Motto: Nothing's Stopping Us! Am Ende des flotten Filmchens ist man zumindest kurz geneigt zu sagen: Yeah! Konsumnaher Wohlfühlkitsch an Weihnachten ist natürlich nichts Neues. Aber dieses Jahr trifft er eben mal auf wirklichen Bedarf. Es ist kalt, die Heizölpreise sind hoch, die Lichterketten vom Weihnachtsmarkt werden unbenutzt wieder eingepackt und man steht stundenlang in der trüben Dämmerung für einen PCR-Test an. Ist doch klar - das ganze Land braucht dringend emotionale Wärmepumpen!

Im Abspann liegt bei den Edeka-Weihnachtsfilmen übrigens immer noch eine gebratene Gans und ein Haufen Rotkohl rum, als vage Erinnerung an den Weihnachtseinkauf. Von dieser banalen Notwendigkeit hat Penny sich auch frei gemacht - kaufen soll man gar nichts, im Gegenteil, der Supermarkt lobt am Ende nur seine Belohnungsaktion für Jugendliche aus. Das vereinfacht die Rezeption und den Applaus für den Film natürlich nochmal. Wirft aber auch die Frage auf - was wäre eigentlich, wenn die Bundesregierung diesen Spot in Auftrag gegeben hätte? Man muss keine Diplom-Kassandra sein um zu ahnen, dass dann der Beifall doch verhaltener ausgefallen wäre. Supermärkte aber haben kein Glaubwürdigkeitsproblem und sind auch nicht irgendwie mitschuld an der Misere. Sie waren in dieser Krise immer präsent - erst, als ihre leeren Nudelregale den Ernst der Lage verdeutlichten, später als die letzten offenen Orte eine Art Alltag am Laufen hielten - mit heldenhaften Angestellten, die ihre Systemrelevanz unter Beweis stellten. Supermärkte haben die Versorgung mit Lebensmitteln und Klopapier in schwierigen Zeiten übernommen. Da ist es nur folgerichtig, dass sie jetzt auch die seelische Versorgung der Menschen übernehmen. Macht ja sonst keiner. Hurra, hurra, Penny-Nachbar!