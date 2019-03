12. März 2019, 18:29 Uhr Wendepunkte Dichtertreffen im Lyrik Kabinett

2019 jährt sich im November der Berliner Mauerfall zum 30. Mal, ein Jahrestag, den der Weßlinger Verleger und Dichter Anton G. Leitner zum Anlass nahm, seine alljährlich erscheinende Lyrik-Anthologie "Das Gedicht" Wendepunkten im Politischen wie Privaten zu widmen. Das Buch macht seinem Thema alle Ehre: Der Leser kann es drehen und wenden, wie er möchte, kann mit dem "poetischen Dreh" starten - den mehr oder weniger persönlichen Sichtweisen der Poeten auf einschneidende Erlebnisse - oder es umdrehen und mit den eher gesellschaftspolitisch orientierten "Wendepunkten" beginnen. Zwei Anthologien also in einem Band mit Gedichten, in denen 140 Poeten und Poetinnen aus zehn Nationen den Moment des Kippens in die eine oder andere Richtung festgehalten haben. Erschienen ist die 26. Ausgabe des buchdicken Periodikums bereits im Vorjahr, doch jetzt wird es bei einer Lesung im Lyrik-Kabinett vorgestellt. Dazu haben sich für den Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, 30 Dichter im Lyrik Kabinett in der Amalienstraße 83a zu einer Lesung angesagt, darunter die Mitherausgeberin Melanie Arzenheimer, Ulrich Beck, Leander Beil, Christian Düfel, Gerald Fiebig, Walter Flemmer, Uwe-Michael Gutzschhahn, Alma Larsen, Anna Münkel und Johannes Zultner.