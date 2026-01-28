Hin und wieder macht man sich schon Sorgen um den Überlebenswillen der Menschheit. Beispielsweise, wenn man sich durch die Ausführungen des Beirates arbeitet, der alljährlich die Weltuntergangsuhr neu justiert. Diese sogenannte „Doomsday Clock“ des Bulletin of Atomic Scientists ist eine symbolische Grafik, die anzeigt, wie viel Zeit noch bis zur Mitternacht des Weltuntergangs bleibt. Vergangenen Dienstag wurde sie auf 85 Sekunden gestellt, so nah an der Apokalypse wie noch nie zuvor. Nach dem Ende des Kalten Krieges stand sie mal auf 17 Minuten.