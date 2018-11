14. November 2018, 18:53 Uhr Weitere Story von Jantje Friese und Baran bo Odar "Dark"-Macher entwickeln für Netflix neue deutsche Serie "1899"

Derzeit laufen die Dreharbeiten der zweiten Staffel von "Dark", der ersten deutschen Netflix-Serie.

Die "Dark"-Macher arbeiten aber schon an einem zweiten deutschen "Neflix"-Projekt.

Die neue Serie heißt "1899" und ist ein Historiendrama.

Die erste deutsche Netflix-Serie "Dark" war weltweit ein riesiger Erfolg. Seit Monaten rätseln Fans darüber, wie es in der anstehenden zweiten Staffel weitergehen wird. Während die Dreharbeiten zu "Dark" noch laufen, sind die "Dark"-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar schon mit einem neuen Projekt für den US-Streamingdienst beschäftigt. Jetzt gab Netflix erste Einzelheiten zu der Serie namens "1899" bekannt.

Das Projekt heißt "1899" und handelt von einem Dampfschiff, voll besetzt mit Auswanderern, das von London nach New York in die Neue Welt aufbricht. Die Passagiere, Migranten aus ganz Europa, blicken hoffnungsvoll auf das anbrechende 20. Jahrhundert und träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde.

Auf offener See stoßen die Migranten auf ein zweites Auswandererschiff. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt die Überfahrt ins gelobte Land zu einem schrecklichen Alptraum, heißt es von Netflix.

Netflix-Europachefin Kelly Luegenbiehl sprach von der "überbordenden Kreativität und Vielseitigkeit" der beiden Autoren. Friese und bo Odar sind bei der Bambi-Verleihung mit "Dark" in der Kategorie "Beste Serie" nominiert. Die zweite Staffel wird derzeit produziert und soll 2019 veröffentlicht werden.