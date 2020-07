Von Marie Schmidt

Das Sachbuch "White Fragility" der weißen Pädagogikprofessorin Robin DiAngelo ist in den USA im Juni 2018 erschienen, stand monatelang auf den Bestsellerlisten, hat sich zur Standardlektüre zum Thema "Alltäglicher Rassismus" gemausert und ist nach der Ermordung von George Floyd noch einmal an die Spitze der Amazon-Verkaufscharts geschossen. Genau an dem Wochenende, an dem es jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, sind in englischsprachigen Massenmedien die Einwände wieder laut geworden, die es gegen das Buch und seine Denkweise gibt. Besonders liberale schwarze Autoren lehnen es stark ab. Für die identitätspolitische Debattenlage sind die Konflikte darum charakteristisch. Die Frage ist nur, ob es in Deutschland nicht noch zu früh ist, um in die Kritik einzusteigen.