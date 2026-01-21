Zum Hauptinhalt springen

LiteraturWarum so merkwürdig?

Lesezeit: 6 Min.

War die Göttin Flora womöglich auch ein bisschen komisch? Hier zu sehen auf einem Ausschnitt des „Primavera“-Gemäldes von Sandro Botticelli.
War die Göttin Flora womöglich auch ein bisschen komisch? Hier zu sehen auf einem Ausschnitt des „Primavera“-Gemäldes von Sandro Botticelli. (Foto: imago stock&people/imago/United Archives Internatio)

Sie sind der Gegenentwurf zu all den Tradwives und Fitness-Influencerinnen der Gegenwart: Booktok entdeckt seit einiger Zeit eigentümliche Romanheldinnen für sich, die sogenannten „Weird Girls“. Die kennt man doch irgendwoher.

Von Amely Wild

Eine Frau will sich von der Außenwelt abwenden. Sie hadert mit ihrem Berufsleben, wechselt ihren Job mindestens wöchentlich. Sie arbeitet in einer Bäckerei, in einem Hotel, als Schuhverkäuferin – und empfindet jede dieser Tätigkeiten als Angriff auf ihre Würde. Sie ist lesbisch, möchte aber schwanger werden, organisiert dafür sogar eine Party, auf die sie zahlreich fremde Männer einlädt. Dann bricht sie plötzlich aus: Sie entscheidet sich für eine radikale Form der Abschottung, flieht aufs Land, mietet ein Haus ohne Heizung und ohne Bad. Dort hat sie weder Geld noch Arbeit, besitzt nur ein halbes Dutzend Hühner und einen Sack Maisschrot. Und sie hofft auf einen harten Winter, auf Schneestürme und unpassierbare Straßen – auf den vollständigen Kontaktverlust zur Zivilisation.

