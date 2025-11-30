Das Weihnachtsfest ist in der christlichen Kultur der dichtestmögliche Familienkokon. Geschenke gelten als die Materialisierung liebevoller Gedanken. Speisepläne, Playlists und Baumschmuck sind oft interfamiliäre Hoheitsgebiete. Weihnachten ist aber auch vor allem Stress. Weswegen es kein Wunder ist, dass künstliche Intelligenz nun als eine Art synthetisches Familienmitglied Einzug in diesen Schutzraum hält, denn digitale Technologie aus Amerika ist vor allem dazu da, das Leben bequemer zu machen. Und nur wenig ist einfacher, als einem KI-Assistenten wie Chat-GPT einen Auftrag zu geben. Worüber freuen sich denn Teenager dieses Jahr, und wo kaufen wir das jetzt, zum Beispiel? Oder: Stell mal ein Menü zusammen, das die Carnivoren und Veganer am Tisch gleichermaßen zufriedenstellt, eine Playlist für die enorme Altersspannweite dazu. Und genau, wie sähe der Baum denn mit neuem Schmuck aus, und wo gibt es den?