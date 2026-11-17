Der Zeitgeist versteckt sich ja an allen möglichen Orten. Man findet seine Spuren an offensichtlichen Stellen – Mode, Musik –, ebenso wie an eher unwahrscheinlichen Ecken und Nischen. Zum Beispiel in den Endungen von Internetadressen, den sogenannten Top-Level-Domains (TLD). Zu einem gelungenen Auftritt im Internet gehört auch die passende Domain, knapp 1500 verschiedene gibt es mittlerweile. Als „dotcom“ hat die entsprechende Adress-Endung einer ganzen Ära ihren Namen gegeben. .de wirkt brav bis bieder, .org oder .info vergleichsweise seriös. Für neue Start-ups ist eine hippe Webpräsenz unter .io, .xyz oder .me beinahe ebenso wichtig wie ein funktionierendes Geschäftsmodell.