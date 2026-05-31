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USADer Schlangenbeschwörer

Lesezeit: 4 Min.

Bild aus dem Handyvideo: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit den zwei Schwarznattern.
Bild aus dem Handyvideo: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit den zwei Schwarznattern. HANDOUT/AFP

Sicherheit geht in Amerika immer vor. Nur der Gesundheitsminister greift mit bloßen Händen nach ekligem Gekreuche und liefert unschöne Bilder für den Zustand der Politik.

Von Hilmar Klute

Weil mein Sohn am Mittwoch Fieber hatte, durfte er auch am Donnerstag nicht in die Schule gehen – es gibt an der Lafayette Elementary School eine Krankenschwester, die ihre strikten Anweisungen unmissverständlich an Eltern und Kinder weitergibt. Ich versprach meinem Sohn, der ein guter Beobachter ist, einen Ausflug in den Rock Creek Park. Der Weg dorthin führt über die Nebraska Avenue, die gerade frisch geteert wurde, ein Vorgang, den mein Sohn mit englischen Fachbegriffen beschrieb, die ich noch nicht gehört hatte und von denen er sagte, ein Freund habe sie ihm erklärt.

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Als 2025 bekannt wurde, dass Konstantin Wecker vor Jahren ein sexuelles Verhältnis mit einer Schülerin führte, entschuldigte der Liedermacher das mit seinem damaligen schweren Alkoholkonsum. Nun haben sich drei weitere Frauen gemeldet, alle seien bei ihren intimen Begegnungen mit Wecker  17 Jahre alt gewesen. Dazu äußern kann er sich offenbar nicht mehr.

SZ PlusVon Lena Kampf, Lea Weinmann und Ralf Wiegand

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