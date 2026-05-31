Weil mein Sohn am Mittwoch Fieber hatte, durfte er auch am Donnerstag nicht in die Schule gehen – es gibt an der Lafayette Elementary School eine Krankenschwester, die ihre strikten Anweisungen unmissverständlich an Eltern und Kinder weitergibt. Ich versprach meinem Sohn, der ein guter Beobachter ist, einen Ausflug in den Rock Creek Park. Der Weg dorthin führt über die Nebraska Avenue, die gerade frisch geteert wurde, ein Vorgang, den mein Sohn mit englischen Fachbegriffen beschrieb, die ich noch nicht gehört hatte und von denen er sagte, ein Freund habe sie ihm erklärt.