Maissirup oder Rohrzucker? Hinter jeder Gesundheitsfrage steckt in den USA auch immer ein ideologischer Streit.

Von Hilmar Klute

Meine Tochter hat angekündigt, sie werde, sobald sie vierzehn ist, jeden Tag eine Flasche Cola trinken. Warum sie das vorhat, konnte sie mir nicht aufschlüsseln, aber es gehört wohl genau so zu ihren mittelfristigen Plänen wie die Anschaffung eines Golden Retrievers. Sie fragte mich in diesem Zusammenhang auch, warum ich eigentlich keine Cola trinken würde, weshalb ich also auf dieses überwältigende Geschmackserlebnis verzichte, ich sei doch schließlich alt genug dafür.