Von Hilmar Klute

Es gibt Ereignisse, von denen man später genau weiß, wo man gewesen ist, als sie stattfanden. Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, dass ich im Biounterricht meines ungeliebten Gymnasiums saß, als meine Mitschülerin Alexandra plötzlich in Tränen ausbrach, weil sie gerade erfahren hatte – Gott weiß woher, es gab noch keine iPhones –, dass John Lennon tot sei. Das war im Dezember 1980, Amerika hatte einen schweren Schlag abbekommen, denn wenn ein großer Sänger mitten in New York von einem durchgeknallten Fan erschossen wird, dann zieht sich auch durch die amerikanische Seele ein tiefer Riss. Jedenfalls war das damals so.