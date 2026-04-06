Von Europa aus betrachtet sind die USA ein bemitleidenswertes Land. Sie leisten sich einen Mann an der Spitze, dem nach dem Verstand nun auch die Fortune abhandengekommen zu sein scheint. Vergangene Woche hat er sich von zwei devoten Mitarbeiterinnen getrennt, von denen mindestens eine ihren Hund für Donald Trump erschießen würde. In Iran lässt er die Söhne und Töchter seines Landes in die Feuerwalzen der Mullahs fliegen und nebenbei plant er seine große Stunde im Sommer: den 250. Geburtstag der amerikanischen Unabhängigkeit und – für ihn an erster Stelle: seinen achtzigsten Geburtstag.
USAAlte Männer und zerbrochene Eier
Lesezeit: 4 Min.
Donald Trump beschimpft den Sänger Bruce Springsteen als „Dörrpflaume“. Anderswo gehen Eier zu Bruch. Über den aktuellen Knacks mancher Männer.
Von Hilmar Klute
USA:Trump, der Penny-Killer
Kein Wechselgeld im Supermarkt? Daran ist natürlich Donald Trump schuld. Im US-amerikanischen Alltag zeigt sich die Wut auf den Präsidenten an unerwarteten Stellen – und in der Comedy.
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