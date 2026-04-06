Von Europa aus betrachtet sind die USA ein bemitleidenswertes Land. Sie leisten sich einen Mann an der Spitze, dem nach dem Verstand nun auch die Fortune abhandengekommen zu sein scheint. Vergangene Woche hat er sich von zwei devoten Mitarbeiterinnen getrennt, von denen mindestens eine ihren Hund für Donald Trump erschießen würde. In Iran lässt er die Söhne und Töchter seines Landes in die Feuerwalzen der Mullahs fliegen und nebenbei plant er seine große Stunde im Sommer: den 250. Geburtstag der amerikanischen Unabhängigkeit und – für ihn an erster Stelle: seinen achtzigsten Geburtstag.