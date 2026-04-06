Zum Hauptinhalt springen

USAAlte Männer und zerbrochene Eier

Lesezeit: 4 Min.

Das Licht in Amerika hineinzukriegen, ist im Augenblick nicht ganz einfach, aber einer dieser beiden Männer versucht es zumindest. Es ist nicht Donald Trump (re.).
Das Licht in Amerika hineinzukriegen, ist im Augenblick nicht ganz einfach, aber einer dieser beiden Männer versucht es zumindest. Es ist nicht Donald Trump (re.). AFP

Donald Trump beschimpft den Sänger Bruce Springsteen als „Dörrpflaume“. Anderswo gehen Eier zu Bruch. Über den aktuellen Knacks mancher Männer.

Von Hilmar Klute

Von Europa aus betrachtet sind die USA ein bemitleidenswertes Land. Sie leisten sich einen Mann an der Spitze, dem nach dem Verstand nun auch die Fortune abhandengekommen zu sein scheint. Vergangene Woche hat er sich von zwei devoten Mitarbeiterinnen getrennt, von denen mindestens eine ihren Hund für Donald Trump erschießen würde. In Iran lässt er die Söhne und Töchter seines Landes in die Feuerwalzen der Mullahs fliegen und nebenbei plant er seine große Stunde im Sommer: den 250. Geburtstag der amerikanischen Unabhängigkeit und – für ihn an erster Stelle: seinen achtzigsten Geburtstag.

Zur SZ-Startseite

USA
:Trump, der Penny-Killer

Kein Wechselgeld im Supermarkt? Daran ist natürlich Donald Trump schuld. Im US-amerikanischen Alltag zeigt sich die Wut auf den Präsidenten an unerwarteten Stellen – und in der Comedy.

SZ PlusVon Hilmar Klute

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite