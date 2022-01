Die Teilnehmer an der Konferenz (von links oben): Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich, Erich Neumann, Wilhelm Stuckart, Roland Freisler, Gerhard Klopfer, Alfred Meyer, Heinrich Müller, Wilhelm Kritzinger, Josef Bühler, Martin Luther, Eberhard Schöngarth, Georg Leibbrandt, Otto Hofmann und Rudolf Lange.

Bei einer "Besprechung mit anschließendem Frühstück" diskutierten Nazis die Auslöschung der Juden. Systematisch und in nie dagewesener Eiseskälte.

Von Joachim Käppner

Beinahe wäre Reinhard Heydrich dem Tod noch entgangen. Der Fahrer seines Dienst-Mercedes musste wegen einer scharfen Kurve auf dem Weg zur Prager Burg bremsen. Darauf hatten die tschechischen Freiheitskämpfer am 27. Mai 1942 gewartet. Sie traten aus dem Schatten einer Straßenbahnhaltestelle und rannten auf den Wagen zu. Heydrich saß in einer offenen Limousine, als könne niemand ihm etwas anhaben. Ein Irrtum. Der erste Attentäter richtete eine Maschinenpistole auf ihn - doch die Waffe blockierte. Der zweite warf einen Sprengsatz, der Metallsplitter in Heydrichs Körper jagte. Der "Reichsprotektor Böhmen und Mähren" wurde schwer verletzt.