Von Jakob Biazza

Ein kleiner Vorschlag für diesen Tag, der unter den vielen zähen Tagen dieser Zeit noch mal etwas zäher sein dürfte. Christian Hummer ist schließlich tot, der Keyboarder der Band Wanda, Gründungsmitglied, 1990 geboren. Anfang 30 also. Ein zunächst mal unauffälliger Job natürlich: Keyboarder in einer so gezielt verlotterten Gitarrenband, die den Rock noch mal groß und schamanenhaft und laut und auch ein bisschen dumm gemacht hat, und das im wirklich herrlichsten Sinn. Deshalb wäre der Vorschlag jetzt, dass man die Musik der Band Loeweloewe sucht. Hummers Solo-Projekt, wie man wohl sagen würde. Viel gibt es da leider noch nicht. Aber was es gibt, das ist so enorm schön.