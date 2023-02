Wenn einer "good taste" besaß in Hollywood, dann er: der Produzent Walter Mirisch (hier auf einem Bild aus dem Jahr 1975 in Beverly Hills)

Von Fritz Göttler

"The Mirisch Corporation presents": Wenn im Vorspann eines Films diese Produktionsfirma erschien, wusste man, was man erwarten konnte: solide, hochklassige, packende Kinostücke. Good taste hat der Produzent Walter Mirisch selbst das wesentliche Kriterium für seine Arbeit genannt. Eine durchaus kreative Arbeit, das richtige Thema, die richtigen Mitarbeiter auszusuchen - und ihnen dann größtmögliche Freiheit zu lassen. Kurz nach der Gründung ihrer Mirisch Corporation im Jahr 1957 hatten Walter, sein Bruder Marvin und sein Halbbruder Harold drei Superhits in Folge: "Manche mögen's heiß", 1959, von Billy Wilder und mit Marilyn Monroe, den Western "Die glorreichen Sieben", 1960 von John Sturges, und "West Side Story", von Robert Wise und Jerome Robbins, 1961. Filme, die an der Kasse Millionen Dollar einspielten und sehr schnell als Klassiker galten.