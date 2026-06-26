Vermutlich ist diese biedere Hütte im Wald ein Schwarzbau. Davor stehen ein Marienandachtsbild und eine schwarze Restmülltonne, Bio-, Papier- und gelbe Tonne aber fehlen. Ähnlich ungenügend sind denn auch die Manieren des Hüttenbewohners, Hunding heißt dieser harte Finsterling. Er ist ein grober Jäger oder gar ein Wilderer, der gern betet und seine Frau schlimm, schlimmer, am schlimmsten behandelt. Wer Richard Wagner kennt, ist von solchen Untugenden nicht weiter überrascht, schließlich wimmeln seine Opern vor Musterbeispielen toxischer Männlichkeit, sympathisch ist keiner. Und Dirigent Vladimir Jurowski liefert dazu im Münchner Nationaltheater den passenden Soundtrack, mal wild motorisch, mal jäh ausbrechend, immer dunkel und gern bedrohlich.