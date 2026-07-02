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TechnologieDie Hölle ist smart

Lesezeit: 4 Min.

50 Dollar für einen originalverpackten Sony-Walkman: Schnäppchen.
50 Dollar für einen originalverpackten Sony-Walkman: Schnäppchen. IMAGO/YAY Images

Walkman, Kopfhörer mit Kabeln, Flip-Phones: Warum begehrt ausgerechnet die erste Generation, die vollständig in einer Welt digitaler Plattformen aufgewachsen ist, plötzlich wieder physische Geräte?

Von Michael Moorstedt

SZ bei Google bevorzugen

Früher sah die Zukunft irgendwie moderner aus. Blickt man auf vergangene Utopien, wimmelte es dort geradezu von bunten Knöpfen, die wer weiß was auslösten, überall waren Schalter, Bildschirme und Kabel verlegt. Das ist insofern bemerkenswert, als Technik ja gerade in den letzten 20 Jahren immer unsichtbarer und kleiner wurde. CDs wurden zu Streams, Kamera und Musikplayer ins Smartphone destilliert. Immer mehr Funktionen gingen in Software auf. Das Telefon wurde zum universellen schwarzen Rechteck, das alles kann, aber trotzdem oder genau deswegen so austauschbar ist wie kaum ein Gadget vor ihm.

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Wer diese Frage als normaler Arbeitnehmer bejaht, betritt die Hölle der digitalen Gegenwart. Kein Wunder, dass es die Deutsche Bahn besonders hart trifft.

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