Früher sah die Zukunft irgendwie moderner aus. Blickt man auf vergangene Utopien, wimmelte es dort geradezu von bunten Knöpfen, die wer weiß was auslösten, überall waren Schalter, Bildschirme und Kabel verlegt. Das ist insofern bemerkenswert, als Technik ja gerade in den letzten 20 Jahren immer unsichtbarer und kleiner wurde. CDs wurden zu Streams, Kamera und Musikplayer ins Smartphone destilliert. Immer mehr Funktionen gingen in Software auf. Das Telefon wurde zum universellen schwarzen Rechteck, das alles kann, aber trotzdem oder genau deswegen so austauschbar ist wie kaum ein Gadget vor ihm.