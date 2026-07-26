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WohnungsbauDiese Siedlung weiß, wie sich die Wohnungskrise lösen ließe

Lesezeit: 2 Min.

Bezahlbar und human zugleich: die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf.
Bezahlbar und human zugleich: die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf. Hans Scherhaufer/IMAGO/epd

Farbenfroh, menschlich – und immer noch futuristisch: Die Berliner Wohnanlage, die man auch als „Onkel Toms Hütte“ kennt, wurde zum Weltkulturerbe erhoben. Was man heute noch von ihr lernen kann.

Von Gerhard Matzig

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Als die Waldsiedlung Zehlendorf südwestlich von Berlin fertig war vor einem Jahrhundert, gab es Spott, Hohn und Schimpfnamen. Das Ensemble aus 1100 Geschosswohnungen und 800 Einfamilienhäusern, organisiert zwischen 1926 und 1932 in aufgelockert situierten, sich an „Licht, Luft und Sonne“ orientierenden Reihenhäusern, Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern, galt manchen Zeitgenossen als „unpreußisch“. Wegen der Flachdächer.

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