Von Kathleen Hildebrand, Philipp Bovermann

Die Demokratie wird in der Turnhalle verteidigt. In einer düsteren Ecke mit Heizkörper, die von einem einzigen Scheinwerfer beleuchtet wird, wie man ihn bei Schultheateraufführungen erwarten würde. Dort, im orangefarbenen Licht zwischen den Schatten, steht im neuen Wahlwerbespot der sächsischen Grünen ein Tischchen und darauf ein Sichtschutz aus brauner Pappe – eine Wahlkabine, ja, aber die traurigste Wahlkabine der Welt. Sie scheint sich in einer Welt zu befinden, die eigentlich schon untergegangen ist, und vor der man sich wie in einem Bunker verstecken muss.