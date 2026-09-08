Wie erklärt sich der Soziologe Hartmut Rosa den Wahlerfolg der AfD? Ein Gespräch über missachtete Gefühle, politische Einseitigkeit – und darüber, was sich in der Sozialdemokratie ändern müsste.

Für gewöhnlich ist es schwierig und langwierig, einen Interviewtermin bei Hartmut Rosa zu bekommen. Die Frage nach einer Betrachtung der Wahlergebnisse aus Sachsen-Anhalt reizt ihn dann aber offenbar doch. Das Gespräch wird per Videotelefonat geführt, Rosa sitzt vor einem CD-Regal mit einer Mozart- und einer Pink-Floyd-Box.