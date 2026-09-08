Für gewöhnlich ist es schwierig und langwierig, einen Interviewtermin bei Hartmut Rosa zu bekommen. Die Frage nach einer Betrachtung der Wahlergebnisse aus Sachsen-Anhalt reizt ihn dann aber offenbar doch. Das Gespräch wird per Videotelefonat geführt, Rosa sitzt vor einem CD-Regal mit einer Mozart- und einer Pink-Floyd-Box.
Demokratie„Da sagen die Leute irgendwann: Dann bin ich halt ein Nazi“
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Wie erklärt sich der Soziologe Hartmut Rosa den Wahlerfolg der AfD? Ein Gespräch über missachtete Gefühle, politische Einseitigkeit – und darüber, was sich in der Sozialdemokratie ändern müsste.
Interview von Max Florian Kühlem
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