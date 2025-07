Das „Wacken Open Air“ gilt als Ort für unpolitische, friedliche Metal Heads, die sich tagelang von kriegerischen Gitarrenriffs volldröhnen lassen. Doch auch hier spiegelt sich die ganze Komplexität der Gegenwart.

Von Nicolas Freund

Es ist wieder Festival-Sommer. Oder wie Friedrich Merz wahrscheinlich sagen würde: Festspiel-Saison. Der Bundeskanzler war am Wochenende in Bayreuth, um sich „Die Meistersinger von Nürnberg“ anzuhören. Die Opern-Festspiele wurden auf seinem Account bei Instagram als „eine feste Größe in unserer Kulturlandschaft mit großer Anziehungskraft“ beschrieben. Danach ging es für Merz weiter nach Salzburg zur Eröffnung der dortigen Festspiele.