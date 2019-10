Nebel ist ein fürs Kino ziemlich brauchbares Medium. Er verschleiert und macht diffus, aber dient, wenn er nur dicht genug ist, als Projektionsfläche der Imagination. Nebel durchdringt Una questione privata/Eine private Angelegenheit aus dem Jahr 2017. Es geht, frei nach dem Roman von Beppe Fenoglio, um die jungen Männer Milton und Giorgio, die beide Fulvia lieben und als Partisanen gegen die Faschisten kämpfen müssen, im Piemont 1943. Es geht auch um Körper-beherrschung, die Sicherheit, mit der man über seine Körper verfügt, frei, im Tanz, in der Liebe. Ein Gefangener spielt in den Bergen Schlagzeug, ekstatisch, ganz ohne Instrument. Es ist der letzte Film der Brüder Paolo und Vittorio Taviani, Vittprio ist 2018 gestorben (Sonntag, 18.15 Uhr, im Theatiner in der diesjährigen Reihe "Cinema! Italia!"). Ebenfalls in dieser Reihe läuft Troppa grazia/Zu viel Wunder, 2018, von Gianni Zanasi. Alba Rohrwacher, im vorigen Jahr zu sehen in dem Film Glücklich wie Lazzaro ihrer Schwester Alice, ist eine Landvermesserin, die sich entscheiden muss zwischen zwei Aufträgen, einem irdischen und einem himmlischen - vorgebracht in einer Erscheinung der Jungfrau Maria (Theatiner, Freitag, 18.15 Uhr).

Hitchcock im Krieg: In der Retrospektive des Filmmuseums sind dieses Wochenende die Filme gesammelt, die er in den Vierzigern machte, zweimal Spionage und Widerstand mit Suspense, außerdem die Dokumentation Night Will Fall über die Konzentrationslager der Nazis, an der Hitchcock mitarbeitete. 1945 kehrte er dann ins Studio zurück, Spellbound, mit der Schauspielerin, die ihm am allerliebsten war, Ingrid Bergman. Sie ist eine Psychoanalytikerin, die Gregory Peck heilen soll, und von ihm, ein schönes Doppelspiel, selbst erlöst werden wird. Dalí fabrizierte die Traumbilder dazu (Samstag, 21 Uhr).

Am Dienstag im Filmmuseum, 21 Uhr, begibt sich Christopher Lee auf ungewohntes Terrain, der große Hammer-Dracula-Darsteller macht Zwischenstation im deutschen Sechzigerjahre-Horror, Die Schlangengrube und das Pendel, nach Motiven von Poe, Regie Harald Reinl, der mehr Sinn für Hexenküche hat als für Horror. Bei der Vierteilung zu Beginn sorgen wuchtige Bräurösser dafür, dass alles richtig in Stücke geht. Eine weitere himmlische Intervention im Theatiner: Am 13. Oktober steht Jeanne auf dem Programm, als Matinee des Underdox-Festivals. Der Prozess der standhaften Jeanne d'Arc, surreal in Szene gesetzt von Bruno Dumont, mit Lise Leplat Prudhomme, die noch ein wenig jünger ist als Greta Thunberg.