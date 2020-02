Es gibt Tage, die sind aus purer Zahlenspielerei besonders. Der 02.02.2020 war so ein Fall, ein astreines Palindrom. Was macht man, wenn man diesen Tag verpasst hat? Sich andere vormerken!

Den Tag der Tage des Jahres haben wir irgendwie nicht gebührend wahrgenommen. So ein Tag wird erst in mehr als tausend Jahren wiederkommen: Das wunderbare Datum 02.02.2020 fiel auf den Sonntag und ist ein astreines Palindrom, also ein Wort, das vorwärts und rückwärts gelesen dasselbe ergibt. Wir werden uns also den 03.03.3030 vormerken.

Doch auch der 20.02.2020 ist recht einprägsam - und sollte es nicht nur der Zahlenspielerei wegen sein, sondern auch wegen eines Konzerts im Prinzregententheater, das natürlich passend zum Tag auch noch um 20 Uhr beginnt. Dort gastiert an diesem Abend wieder einmal Martin Kälberer, den als Tonkünstler zu bezeichnen eine grobe Untertreibung wäre. Bei seinem Klangprojekt "Baltasound" - es malt die Landschaft der Shetlandinseln in Töne - wird er begleitet von der kongenialen Cellistin Fany Kammerlander, auf die wir gleich noch einmal zu sprechen kommen.

Denn diese wunderbare Musikerin wandelt nicht nur leichtfüßig über alle musikalischen Grenzen hinweg, sie organisiert auch die Donnerstagskonzerte der Bar Gabányi, wo diesmal ein ganz besonders Schmankerl dem einen oder anderen Cocktail die spezielle musikalische Note gibt: das Trio Liab, dessen Name, bairisch interpretiert, sehr sehr nett bedeutet, aber als Kürzel eben auch "Lost In A Bar", was für ein Klangspektrum zwischen Blues, Rock, Jazz und, ja wirklich, Polka steht.

Die nächsten Tage gibt es aber noch einiges an Raritäten zu empfehlen. Zum Beispiel schon an diesem Mittwoch. Da kommt Wurst in die Backstagehalle, also jene(r) Künstler(in) aus dem oberösterreichischen Gmunden, die eigentlich Tom Neuwirth heißt, früher den Beinamen Conchita trug und wirklich, wirklich singen kann, was man nicht von allen ESC-Gewinnern behaupten kann. Konkurrenz macht ihr allerdings ein junger Mann namens Kevin Kühnert: Der SPD-Jungspund mit Ambitionen nach oben diskutiert in der Kammer 1 mit dem SZ-Jungspund-Magazin Jetzt über Sozialdemokratie und Klimapolitik. Nach seinem famosen Auftritt beim Anne-Will-Thüringen-Gezeter kann man nur sagen: Der weiß, was man wie sagt.

Ebenfalls an diesem Mittwoch laden die Fraunhofer Volksmusiktage zum Konzert von Anna Veit & Michael Gumpinger. Die beiden spielen Lieder von Georg Kreisler. Von dem stammt übrigens ein geniales Palindrom: Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Aber das darf man ja heute nicht mehr sagen.