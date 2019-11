Oft wird behauptet, erst der Vergleich von Einspielungen mache klar, wer der oder die Bessere am Klavier, auf der Geige oder im Gesang sei. Oder auch als Dirigent. Doch was will man eigentlich vergleichen? Wer die schnellsten Triller kann, wer am längsten einen Bogenstrich durchhalten kann ohne Zittern, wer am lautesten, wer am leisesten schruppen oder säuseln kann? Die Liste lässt sich mühelos verlängern.

Manches davon ließe sich exakt messen. Mit Musik aber hat das überhaupt nichts zu tun. Es amüsiert, wenn genau gemessene Zeiten als Ausweis für Miss- oder Gelingen gedeutet werden, wie es auch verdiente Musikkritiker manchmal tun beim Abwägen zwischen Konzert x und Konzert y. Gewiss, kein Musiker, keine Musikerin gleichen sich, weder äußerlich noch innerlich. Auch dass beide das gleiche Instrument spielen, ändert daran nichts. Denn diese hier neigt dazu, immer ähnlich zu vibrieren, ganz gleich, um welche Musik es sich handelt. Jener hingegen setzt Vibrato sparsam und je nach Epoche und Musik verschieden ein. Diese hat ein feuriges Temperament, jener ist ein gründlicher Grübler, auch hier gibt es kein Ende.

Nichts gleicht sich also, das macht es so aufregend, ein Stück von verschiedensten Ausführenden wahrzunehmen, jedes Mal neu, jedes Mal einzigartig. Daher wandern wir am Sonntag (24. November) nachmittags ins Prinzregentheater, um den jungen Emmanuel Tjeknavorian, dessen Geigenton bei allem Volumen eine erstaunliche Grundsanftheit hat, mit Beethovens Violinkonzert zu hören. Mit dabei das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner. Am Mittwoch (27. November) bietet Veronika Eberle im Gasteig bei den Philharmonikern unter Rafael Payare Béla Bartóks frühes 1. Violinkonzert, und tags drauf spielt im Herkulessaal Renaud Capuçon Bartóks spätes 2. Violinkonzert beim BR-Symphonieorchester unter Lahav Shani.