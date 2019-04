3. April 2019, 18:45 Uhr Vorschlag-Hammer Zeit für kleine Frühlingsweisen

Um die 3000 Gedichte schrieb meine Großvater handschriftlich auf DIN-A5-Blätter. Eines seiner Lieblingsmotive waren die Jahreszeiten

Kolumne von Christiane Lutz

Mein Großvater war Dichter. Eigentlich war er Chemielaborant, aber das interessierte ihn nicht wirklich. Es sind um die 3000 Gedichte, die er handschriftlich auf DIN-A5-Blättern festhielt, welche er dann, mit Lochverstärker verstärkt, in Ordnern abheftete. Eines seiner Lieblingsmotive waren die Jahreszeiten. Er staunte über den sich bahnbrechenden Frühling und klagte über die Winterkälte, jedes Jahr. Aber er war immer auch fasziniert vom zwingenden Wechselspiel, vom Werden und Vergehen und davon, dass das eine das andere bedingt. Sein Gedicht "Schneeglöckchen" aus dem Jahr 1982 beginnt mit den Versen: "Wie herrlich, wenn in holden Lenzestagen, die bunten Farben förmlich überfließen. Zu Abertausenden die Blumen sprießen und ihre Frühlingsbotschaft weitersagen." Dieses Gedicht (das noch etwas weiter geht) habe ich in den vergangenen Tage oft gelesen, weil es so gut zur Stimmung draußen passt, wo einem die Natur jetzt entgegen explodiert und man gar nicht weiß, wohin mit sich.

Überhaupt ist der Frühling die perfekte Zeit für Poesie, Musik, Blumensträuße und andere schöne Dinge, die einem die Synapsen verzuckern. Zeit zum Beispiel für das uralte, aber wunderbare Stück "Eine kleine Frühlingsweise", eine Dvořák-Variation, die Fritz Wunderlich so schwelgend, freudig, melancholisch und leichtfüßig singt, wie ganz bestimmt niemand sonst auf der Welt. Besagter Großvater hatte die Wunderlich-Platte "Du bist die Welt für mich", auf der auch die kleine Frühlingsweise drauf war. Er hörte sie oft mit uns Enkelkindern, wenn er das Stück nicht selbst auf der Geige spielte. Sehr frühlingsleichte, aber komplett andere Musik macht auch Hanna Sikasa. Nichts Grelles, zwanghaft Gutgelauntes, sondern Musik, die man an warmen Abenden von Münchner Balkonen schweben hören möchte. Die Jazz-Sängerin präsentiert ihr neues Album "Origin" am 14. April um 20 Uhr in der Black Box im Gasteig. Nach Frühling klingt zunächst auch das Stück Gläserne Bienen (Kammerspiele, Kammer 3, 10. April, 20 Uhr und weitere Termine). Aber Obacht, darin geht es nicht um der Deutschen liebstes Fleißtierchen, "Gläserne Bienen" ist ein Roman von Ernst Jünger. Den hat die Regiestudentin der Otto-Falckenberg-Schule Jacqueline Reddington als Stoff für ihre Abschlussinszenierung gewählt und ihn für die Bühne bearbeitet. Jünger beschäftigt sich darin mit einer Zukunft, in der Menschen in vielen Bereichen von Maschinen ersetzt werden, eine Zukunft, die inzwischen praktisch da ist. Reddington will ein Labor entwerfen, in dem die technischen Visionen aus dem Roman mit heutigen Technologien verschmelzen. Zuletzt sei noch das Konzert der Münchner Band Plan B empfohlen (Sonntag, 7. April, 19 Uhr, Sunny Red). Plan B machen deutschen Punkrock und trauen sich, sich in ihren Texten recht deutlich gegen Rassismus zu positionieren: "Wer an Menschlichkeit glaubt, kann nicht länger schweigen, müssen immer widersprechen, lauter sein als sie." Mir fällt gerade auf, dass Plan B nun so gar nichts mit Frühling zu tun haben. Aber das macht nichts, Menschlichkeit ist ja das ganze Jahr über aktuell.