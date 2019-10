"Morgenlatte", "Bärchen und die Milchbubis", "Mythen in Tüten" oder auch "Sprung aus den Wolken" - so hießen einige Bands in den Achtzigerjahren. Nun scheint es wieder Mode zu sein, auf ähnlich erfinderische Art ums Publikum zu buhlen

In den Achtzigerjahren, als die Pop- und Rockmusik nicht so recht wusste, wohin es mit ihresgleichen gehen sollte, machten neu gegründete oder neu zusammengewürfelte Bands mit recht sonderbaren Namen auf sich aufmerksam. Die hießen dann schon mal Morgenlatte oder Bärchen und die Milchbubis, Mythen in Tüten oder Sprung aus den Wolken. Nun scheint es derzeit wieder Mode zu sein, auf ähnlich erfinderische Art ums Publikum zu buhlen.

Der Monat Oktober nährt diesen Verdacht. Denn wenn zum Beispiel am kommenden Mittwoch Die Broccolis ins Vereinsheim laden, denkt man zunächst an langweiliges Gemüse, wo doch in echt ein sehr vergnügliches Pop-Punk-Duo aus Schwabing dahintersteckt. Empfehlenswert! Ob das für Combos wie Lehrer haben Freizeit (12. Oktober, Spectaculum Mundi), Kentucky schreit (17. Oktober, Glockenbachwerkstatt), Frauenarzt (18. Oktober, Backstage), Die Prokrastination (24. Oktober, Unter Deck) oder Todeskommando Atomsturm (26. Oktober, Kafe Kult) ebenfalls gilt, mögen Menschen mit musikalischem Abenteuerdrang selber herausfinden. Das gilt auch für Höchste Eisenbahn (27. Oktober, Technikum), Von wegen Lisbeth (29. Oktober, Tonhalle) oder Felix Krull (30. Oktober, Backstage), wobei man bei letzterem bedenken sollte, dass der Namensgeber ein echter und sehr erfolgreicher Hochstapler war.

Meine Hand ins Feuer aber halte ich für Dicht & Ergreifend, die sich am 26. Oktober in die Olympiahalle wagen und ein so dichtes wie ergreifendes Beispiel dafür sind, wie man mit Witz, Musikalität und Dialekt den Bogen von Bayern in die Bronx spannt. Einen Blick voraus möchte ich auf den 29. Dezember wagen. Da tritt im Ampere ein gewisser Andreas Kümmert auf. Das ist jener Zausel aus dem Fränkischen, der "The Voice Of Germany" im Sturm erobert und auch die Auswahl Deutschlands für den Grand Prix gewonnen hat, diesem Trubel aber dann durch eine ebenso spontane wie klare Ansage entkommen ist. Eine Stimme voller Urgewalt, ein grandioser Musiker!