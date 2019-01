31. Januar 2019, 18:51 Uhr Vorschlag-Hammer Von Cowboys und Kommissaren

Kolumne von Christiane Lutz

Wer in einer Zeitung seine Meinung zu Theaterstücken herumposaunt, den bitten Bekannte und Freunde immer mal um Tipps. Beim Empfehlen braucht man gute Menschenkenntnis und muss wissen, was sich das Gegenüber von einem Theaterbesuch erhofft. Der Familienvater beispielsweise, der sich nichts anschaut, was länger als 90 Minuten dauert, weil seine Kinder ihn derart beanspruchen, dass seine Konzentration nicht weiter reicht. Dann gibt es den Theater-Poser, der nur sehen will, was man gesehen haben muss. Dem sagt man dann einfach, was man gesehen haben muss. Easy. Manchmal hat man es mit schwierigen Fällen zu tun, den sogenannten Theater-Dadaisten. Beim Mittagessen neulich beschrieb eine entzückende Kollegin ihre Wunschvorstellung so: "In München war ich 2014 mal an den Kammerspielen, da gab es einen Dicken auf der Bühne und ganz viele Cowboys. Das fand ich sehr lustig. Oder war das 2013? Ich hab auch mal was in Berlin gesehen. Berliner Ensemble. Glaub ich. Das fand ich auch gut. Da spielte einer mit, der beim "Polizeiruf" Kommissar ist. Nein, im "Tatort"! Weißt du, wen ich meine? Sowas." Hm.

Vielleicht werde ich ihr Denn wir werden uns glänzend rechtfertigen, weil wir doch radikal unschuldig sind empfehlen, der Titel ist ja schon mal ähnlich wild wie ihr ideales Theatererlebnis. Im Ernst: Es ist eine Produktion der Studierenden der Otto Falckenberg Schule (8. Februar, 20 Uhr, 10. Februar, 19 Uhr, Kammer 3). Sie wollen verhandeln, ob sich das Theater ganz grundsätzlich politisch positionieren sollte. Oder warum vielleicht nicht. Oder ich schicke sie auf die neue Studiobühne (Neuturmstraße 5), wo Studierende der LMU den Ernstfall proben und eigene Stücke inszenieren. Diesmal Angriff auf Anne von Martin Crimp (6. bis 8. Februar, 20 Uhr). In 17 Szenen kreisen fünf Schauspieler um die Person Anne, die nie persönlich auftaucht. Möglicherweise ist sie Terroristin, vielleicht Mutter, vielleicht beides. Ich könnte meine Kollegin auch über die Isar ins Akademietheater schicken; da spielen die Studierenden der Theaterakademie August Everding Einfach nur Erfolg (Premiere am Mittwoch, 13. Februar, 19.30 Uhr). Die jungen Schauspieler wollen erkunden, wie sich Berühmtsein für berühmte Menschen wohl anfühlt, was Rausch und Exzess damit zu tun haben könnten. Vorher sollte sie noch schnell in der Villa Stuck vorbei schauen, wo am Sonntag, 3. Februar, die Installation Never give up the Spot von Thomas Hirschhorn endet. Jenes faszinierende, zusammengewürfelte Bastelgebäude, in dem sich Erwachsene im Styropor-Skulpturen-Schnitzen verlieren und Kinder Wände bemalen dürfen. Das, liebe alle, schafft man auch unter 90 Minuten, das muss man gesehen haben, und Cowboys kommen bestimmt auch irgendwo drin vor.