12. Dezember 2018

Kolumne von Josef Grübl

Selbstverständlich gibt es sie immer noch, die guten Dinge. Man muss dafür kein Geld im Edelwarenhaus des Vertrauens lassen, ein Abstecher ins Museum reicht völlig. Bei mir war es letztens das Kunsthistorische Museum in Wien. In diesem Prachtbunker der schönen Dinge lässt sich viel entdecken, aktuell etwa ein ramponierter Mäusesarg aus der Ägyptischen Sammlung: "Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures" heißt die noch bis Ende April 2019 dauernde Sonderschau, sie umfasst neben der titelgebenden Mumienmaus noch Vasen aus der chinesischen Qing-Dynastie, Hutschachteln oder ein grünes Kostüm von Erika Pluhar. Kunsthistoriker mögen ob dieses Kuratoren-Kuddelmuddels das kalte Grausen kriegen, mir aber hat es in dieser Wunderkammer der Kuriositäten gut gefallen. Zusammengestellt wurde sie von Wes Anderson und Juman Malouf, das amerikanisch-libanesische Filmemacherpaar durfte sich aus sämtlichen Museumdepots bedienen. Die Liebe zu schönen Dingen stellen die beiden ja regelmäßig in ihren Filmen unter Beweis; ohne all die Ölgemälde, Waschbärenmützen, Pfauenfedern, Silberlöffel oder Concierge-Uniformen wären Die Royal Tenenbaums, Grand Budapest Hotel oder Isle of Dogs nur halb so schön. Und begleitend zur Ausstellung führt das Wiener Votiv Kino alle Anderson-Filme wieder auf. Es ist immer toll, wenn Kino und Klassik, Malerei und Mode oder Poesie und Pop zusammenkommen.

Wie gut Kulturkooperationen beim Publikum ankommen, konnte man erst kürzlich beim Münchner Faust-Festival sehen. Kuratierte Inhalte sind heute gefragter denn je - wer sich verbündet, hat bessere Chancen im Aufmerksamkeitskampf ums Publikum. Davon profitieren auch Programmkinos: Während die Konkurrenz von Netflix oder Amazon ständig neue Filme und Serien ausspuckt, können Kinobetreiber mit Retrospektiven, Reihen oder Starbesuchen ihr Publikum direkt ansprechen. Und wenn sie ihre Spielpläne mit Bühnen oder Museen abstimmen, erreichen sie noch mehr Zuschauer.

Daher hätte ich an dieser Stelle ein paar Vorschläge: Wie wäre es mit einer Cher-Retrospektive mit Filmen wie "Meerjungfrauen küssen besser", "Mondsüchtig" oder "Mamma Mia: Here we go again" anlässlich ihres angekündigten Olympiahallen-Comebacks im Oktober 2019? Oder mit einer Art Macbeth-Überdosis? Zwei recht unterschiedliche Interpretationen des Shakespeare-Klassikers sind derzeit im Residenztheater und in den Kammerspielen zu sehen, da könnte man sich im Anschluss gleich noch die Verfilmungen von Orson Welles, Roman Polanski oder Justin Kurzel anschauen. Schön wäre es aber auch, wenn sich Kulturveranstalter am Kinoprogramm orientieren würden: Demnächst laufen großartige Filme wie Shoplifters, The Favourite oder Green Book an. Dazu lässt sich doch sicher noch etwas machen, oder?