In Fürstenfeldbruck trifft sich die Ballett-Prominenz, um zu gucken, was man gern am eigenen Haus sähe

Im Forum Fürstenfeld treffen sich die Tanzleute. Ex-Staatsballettdirektor Ivan Liška, jetzt Chef der Heinz-Bosl-Stiftung, hält sich, ganz klar, nach wie vor auf dem Laufenden; zwei Tanzfrauen sind hier immer wieder anzutreffen, so sie denn Heimaturlaub haben: Liškas Stellvertreterin Bettina Wagner-Bergelt, heute Intendantin des intrigengeschüttelten Tanztheaters Wuppertal, und Katja Schneider, die einen Lehrstuhl für Tanztheorie in Frankfurt bekleidet und selbst gelegentlich am Forum referiert. Dann Carmen Kovacs, Dramaturgin des Staatsballetts. Sie guckt hier, was sie eventuell gern am eigenen Haus sähe. Sie alle treten die Fahrt nach FFB an, um bemerkenswerte Gastspiele zu sehen, die, wenn grad kein einschlägiges Festival läuft und Lilienthals regem Gastspielangebot an den Kammerspielen zum Trotz, an München immer noch vorbeirauschen. Zur Eröffnung kommt Mainztanz, die aktuelle, namentlich inhaltliche Transformation zum Zeitgenössischen des vormaligen "Ballettmainz" unter Martin Schläpfer. Seit der Spielzeit 2014/15 lenkt Egghead Honne Dohrmann die Geschicke der zwanzigköpfigen Kompanie und kriegt auch eine It-Choreografin wie die Israelin Sharon Eyal, von der selbst Münchens eher konservativer Ballettchef Igor Zelensky schwer beeindruckt ist, für ein Stück unter Vertrag. Mit Erfolg: Soul Chain, eine stürmische Einlassung über die Liebe, wurde 2018 mit dem Theaterpreis Faust ausgezeichnet (am 2. Oktober, 20 Uhr).

Berlin war schneller. Aber Zelensky hat Eyal immerhin für seinen gemischten Ballettabend zur Ballettwoche am 23. Mai 2020 gebucht. Sie studiert ihre "Bedroom Folks" ein, uraufgeführt 2015 am Nederlands Dans Theater und mit der Premiere beim Staatsballett erstmals im Repertoire eines deutschen Ensembles. Dafür müssen die hiesigen Tänzer wohl Gaga lernen, Ohad Naharins ebenso freie wie energiegeladene Trainingsmethode, mit der Eyal groß geworden ist. Denn für ihre Choreografie müssen sie Flexibilität in die starre Ballettachse kriegen. Nicht leicht! Wie auch die verbale Kommunikation mit der tatsächlich enigmatischen Choreografin, deren Ausdruck offenbar einzig im Tanz liegt und die wohl deshalb immer nur im Doppelpack mit ihrem Partner Gai Behar auftritt. Der ist als künstlerischer Berater auch in Eyals eigener Kompanie L-E-V gelistet und fungiert in jedem Fall als ihr Sprachrohr.

Wie verletzend ein Künstler sein kann, der einzig und allein seine Kunst und seine Lust lebt, das lässt sich atemberaubend an Ralph Fiennes Film Nurejew - The White Crow nacherleben, der an diesem Donnerstag anläuft. "Er wollte nur tanzen", sagt sein Ballettlehrer über das völlig apolitische Motiv seiner dramatischen Flucht in den Westen. Anfang der Achtziger als Ballettchef der Pariser Oper, demonstrierte er einmal vor Journalisten im prachtvollen Foyer des Palais Garnier sein tägliches Exercise. Und das sah genauso aus wie jenes des ganz jungen Nurejew, mutterseelenallein an der Stange: schon damals viele kleine Schritte, wie geheimnisvolle Muster in den Boden gezeichnet, eine Wendigkeit und Finesse, wie sie sein späterer Lebensgefährte Erik Bruhn als Bournonville-Tänzer mit der Muttermilch inkarniert hatte, eine Technik, die der junge Ballettschüler in Leningrad vielleicht noch gar nicht kannte. "So ist er eben", sagt seine Fluchthelferin Clara Saint im Film über den Freund, der sich, dann sicher in Paris, nicht einmal mehr gemeldet hat. Er hat sie fallen lassen wie ein gebrauchtes Taschentuch. So allein wie einst in der Ballettschule schlich Nurejew kurz vor seinem Tod 1993, abgemagert, aber wie immer das Samtbarett auf den Kopf, durch die Gänge der Pariser Oper.