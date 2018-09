27. September 2018, 18:55 Uhr Vorschlag-Hammer Schund, Scham und Schabernack

Kolumne Von Christiane Lutz

Der 16. Stock des SZ-Hochhauses wird gerade umgebaut. Das hat damit zu tun, dass wir enger zusammenrücken müssen, weil an anderer Stelle im Haus Kollegen etwas zu sehr zusammengerückt arbeiten mussten. Seit Tagen werden hier also neue Wände eingezogen, schieben Handwerker kreissägenartige Gerätschaften über die Gänge und stehen überall Umzugskartons herum. Hin und wieder hört man ein "Ufffffuuuuaah". Das ist der Sound der Kollegen, die gerade ihre Regale ausräumen. Erschreckend, wie viel Bücher/ CDs / kuriose bayerische Devotionalien sich in ein paar Jährchen angesammelt haben. Klar, als Kulturredakteur muss man ständig was nachschauen und bedient sich gern der eigenen kleinen Bibliothek. Sobald die aber umgezogen werden muss, fragt man sich: Braucht's das wirklich? So werden hier täglich Bücher in gigantischen Rollcontainern fort gefahren. Vermutlich ist der 16. Stock jetzt mehrere Tonnen leichter als noch vor ein paar Wochen. Gesammelte Spielzeithefte der Kammerspiele seit 1999? Können die weg oder haben die schon historischen Wert? Ein Buch über Faszientraining - wo um Himmelswillen kommt das her? Den noch eingeschweißten Ratgeber "Umgeben von Psychopathen", den kann man ja vielleicht mal brauchen.

Entrümpeln empfinde ich als hochgradig befreiende Beschäftigung. Die Staatsoper offenbar auch, deshalb lädt sie zum Kostümverkauf am 29. September von 14 Uhr an im Dallmayr-Foyer (Seiteneingang in der Maximilianstraße). Denn wo Platz gemacht wird, kann was Neues einziehen. Und wo der Blick nicht am vollen Schrank hängen bleibt, kann er auch mal weiter schweifen. Nach Oberammergau zum Beispiel, wo schon die Vorbereitungen für die Passion 2020 laufen. Man kann längst Tickets kaufen, obwohl noch nicht mal feststeht, wer welche Rolle spielt. Das wird am 20. Oktober feierlich verkündet.

Wer nicht bis 2020 planen, sondern schon vorher was unternehmen will, könnte am Donnerstag, 4. Oktober ins Maximilians Forum gehen und den Dokumentarfilm Super Friede Liebe Love anschauen (Beginn um 19 Uhr). Die Regisseure Till Cöster und Franz Kastner haben sich mit den Geschichten der Bewohner des Männerwohnheims in der Kyreinstraße beschäftigt, die dort zusammen leben. Das Kollektiv Urban Shorts veranstaltet den Abend, das regelmäßig Filme junger Künstler an ungewöhnlichen Orten der Stadt zeigt.

Außerdem freue ich mich, dass bald wieder das Kollektiv mit dem hübschen Namen Henrike Iglesias zu Gast ist. Deren Performance Oh My (8. und 9. Oktober, 20 Uhr, Kammerspiele) beschäftigt sich mit der weiblichen Sexualität, die, so die Ankündigung, "noch stark von Schuld, Scham und Schweigen geprägt" ist. Da Henrike Iglesias keinerlei Problem damit haben, Dinge laut auf den Punkt zu bringen und ihre Performances stets eine Einladung sind, mal den Kopf von Stereotypen und Klischees zu entrümpeln, dürfte das ein lustiger Abend werden.