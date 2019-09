Ich werde gerade auf Schritt und tritt von Schuhen verfolgt. Wegkicken geht leider nicht, wegklicken schon eher: Die plumpen Dinger ploppen beharrlich in meinem Webbrowser auf, in Form einer Werbeanzeige für Damenstiefel mit Blockabsätzen und Blumenapplikationen

Seit einigen Tagen werde ich von Schuhen verfolgt. Nicht von irgendwelchen Schuhen, sondern den hässlichsten Tretern der Welt. Sie folgen mir überall hin, auf Schritt und Tritt, wenn Sie so wollen. Wegkicken geht nicht, wegklicken schon eher: Die plumpen Dinger ploppen beharrlich in meinem Webbrowser auf, in Form einer Werbeanzeige für Damenstiefel mit Blockabsätzen und Blumenapplikationen. Auf einem Mittelaltermarkt ist man damit sicher gut angezogen, als spätes Hippie-Mädchen vielleicht auch - als mittelalter Mann ohne Kenntnisse der Kunstlederfloristik ist mir das aber einfach zu weit weg. Seitdem frage ich mich: Bekommt man im Netz nicht immer das vorgeschlagen, wonach man ohnehin gerade sucht? Oder weiß der Algorithmus mehr und legt einem schon heute Sachen nah, die man morgen ganz toll findet? Falls ich also demnächst an dieser Stelle von meinen Blumenboots mit Blockabsatz schwärme, wird es wohl so gewesen sein.

Bis dahin versuche ich es mit analogem Vorschlagswesen, ganz ohne Algorithmen oder Anzeigen: Sollten Sie Ihren Fernsehabend ins Kino verlegen wollen, sind Sie mit der Serienadaption Downton Abbey gut beraten. Großes Kino auf großer Leinwand versprechen der französische Festivalhit Ein leichtes Mädchen, der Brad-Pitt-Film Ad Astra oder die deutsche Oscar-Hoffnung Systemsprenger. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen aber den neuen Film von François Ozon: Der vielseitige Franzose erzählt in Gelobt sei Gott die wahre Geschichte von drei Männern, die als Kinder von einem katholischen Priester missbraucht wurden und als Erwachsene dagegen vorgehen. Ozon erzählt das sehr packend, schafft es aber, nicht zynisch oder gar polemisch zu werden. Großartig ist auch der Gewinnerfilm der diesjährigen Berlinale: In Synonymes will ein junger Israeli in Paris sein altes Leben ausradieren, seine Vergangenheit, seine Sprache, seine Identität. Das ist komisch, tragisch und im besten Sinne irritierend. Noch mehr Irritationen und filmische Großartigkeiten gibt es beim erfrischend experimentellenUnderdox Festival zu entdecken, das nächste Woche beginnt.

Und dann wäre da noch die Hitchcock-Retrospektive im Filmmuseum: Dort laufen derzeit alle verfügbaren Regiearbeiten des Meisterregisseurs, unter anderem "Strangers On A Train" (an Allerheiligen). Warum ich gerade diesen Film herausgepickt habe? Weil darin am Anfang ausschließlich Schuhe zu sehen sind, genauer gesagt weiße und schwarze Herrenschuhe. Damit kann ich deutlich mehr anfangen - und mit dem Rest des Films auch. Also ein klarer Fall fürs Vorschlagswesen!