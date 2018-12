13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Vorschlag- Hammer Rettet die Kunst

Susanne Hermanski wollte an dieser Stelle bloß nicht noch einmal darüber klagen, dass in die Neue Pinakotheken der Regen rinnt. Illustration: Bernd Schifferdecker

Weihnachtsgeschenke müssen nicht immer hübsch verpackt sein und unter den Weihnachtsbaum passen - zumindest nicht, wenn man gerade eine Lichtinstallation verschenken möchte...

Kolumne Von Susanne Hermanski

Dem SZ-Redakteur ist es bei Glühweinentzug und Stollenfolter verboten, dem Leser nach dem Erscheinen der eigens ausgewiesenen Geschenke-Beilage der Süddeutschen Zeitung, weitere Präsenttipps zu geben. Und weil die Chefredaktion Recht hat mit der Kontingentierung der Platzes in dieser Zeitung, der ja doch nur auf Mehrung von Stehrümchen zielt, verstehen Sie die folgenden Zeilen keinesfalls falsch. Es geht hier nicht um jenen sinnbefreiten Kommerz, der sich ins Weihnachtsmannmäntelchen hüllt. Es geht vielmehr um die Rettung der Kunst, genauer um die der ewig klammen Kunstszene in dieser viel zu teuren Stadt. Das Flaggschiff (damit ich jetzt keinesfalls schreibe "der Flagship-Store) dieses Münchner Weihnachtskunsthandels befindet sich im Münchner Kunstverein, in den Arkaden des Hofgartens. Seit fast 200 Jahren (also deutlich vorindustriell) existiert er und beinah ebenso lang die Sitte, dort im Dezember für kleines Geld Arbeiten der großen Künstler von Morgen feilzubieten, die allesamt selbst in München wohnen und in den meisten Fällen auch hier an der Kunstakademie ausgebildet worden sind.

Diese Jahresgaben werden in einer gleichnamigen Ausstellung präsentiert (bis Sonntag, 16. Dezember, 22 Uhr) und können der Tradition gemäß nur von Mitgliedern des Vereins erworben werden - doch da der Jahresbeitrag für Einsteiger gering ausfällt, hat der Verein in diesen Tagen immer besonders viele Spontanbeitritte zu verbuchen. 2018 sind mehr als 80 Künstlerinnen und Künstler vertreten, und vom klassischen Druck oder Gemälde bis zur Videoinstallation ist alles zu haben (das meiste davon hängt - und steht garantiert nicht dumm rum). En passant gibt es elegant kuratierte Musik. Denn der Münchner Non-Profit-Digital-Sender Radio 80000 gastiert (bis Mittwoch, 19. , 22 Uhr) im Entree des Vereins. Besonders abends wird offenbar, wie eng die junge Kunstszene der Stadt mit der Musikszene verwoben ist. Die Klubatmosphäre ist perfekt und weltweit vernetzt, weil zeitweise Gast-DJs, etwa aus Lyon wie an diesem Freitag (18 bis 20 Uhr), das Programm mitgestalten.

Eine kleine, besonders feine Ausstellung einer einzelnen Münchnerin ist in der Galerie Closer derzeit zu sehen. Julia Riedel ist eine Meisterin des Papiers und haucht ihrer zarten Materie durch Reißen, Falten und Schneiden Leben ein (Adlzreiterstraße 35, Öffnungszeiten siehe www.closer-galleriy.com). Man kann eben Geschenke aus Papier machen, statt sie nur zu verpacken. Wer süchtig ist nach der Verbindung aus Kunst und virtuosem Handwerk, wirft am Montag (17. Dezember, von 11 Uhr an) noch einen letzten möglichen Blick in die Wunderkammer der Mayerschen Hofkunstanstalt (nur mit Anmeldung unter wunderkammer@mayersche-hofkunst.de). Darin warten kleine Hinterglas- und Mosaikarbeiten von namhaften zeitgenössischen Künstlern wie Kiki Smith und Vik Muniz.