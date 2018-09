17. September 2018, 19:15 Uhr Vorschlag-Hammer Ole Bulls Vermächtnis

Ein ungewohnter Ort, eine ungewöhnliche Tageszeit und womöglich ein Raum - manchmal ist es gar nicht die gebotene Leistung, die die entscheidende Wirkung der Musik ausmacht

Kolumne Von Harald Eggebrecht

Manche musikalischen Erfahrungen lassen sich nicht einfach ins Schema Konzertbesuch mit Nachgespräch und Weinkonsum bringen. Manchmal spielen nicht so sehr die gebotenen Leistungen die entscheidende Wirkungsrolle, sondern ein ungewohnter Ort, eine ungewöhnliche Tageszeit und womöglich ein Raum, der mit besonderer Aura gesegnet ist. Im norwegischen Tromsø gibt es seit 1965 die sogenannte Eismeerkathedrale, ein Bau, dessen Giebeldach zeltartig bis zum Boden reicht, so als sei das Gebäude aus gegeneinander gelehnten Eisplatten gefügt. Wer in diesem Giebelraum bei Sommermitternacht norwegischen und samischen Liedern lauscht, wird sich der atmosphärischen Dichte des Ganzen nicht entziehen können und wollen.

Einst hatte Edvard Grieg in Leipzig studiert auf Veranlassung des nach Paganini ersten Weltstars auf der Geige, Ole Bull, den man guten Gewissens einen der Väter der norwegischen Nation nennen kann. Grieg zeigte seinem Mentor, was er nach deutscher Schule gelernt hatte. Der allerdings war davon enttäuscht, nahm den jungen Mann mit in die heimischen Berge und spielte ihm dort unter freiem Himmel norwegische Weisen vor, seinen verdutzten Adepten ermahnend, nur über diese eigenen Klänge führe der Weg zu einer eigenständigen originalen Musik.

Wer am Dienstag, 18. September, in den Herkulessaal geht, kann dort Musik aus dem Ostseeraum hören mit dem Baltic Sea Philharmonic Orchestra unter dem interessanten Kristian Järvi aus dem Järvi-Dirigiertriumvirat - die beiden anderen sind Bruder Paavo und Vater Neeme. Werke von Wojciech Kilar, Gediminas Gelgota oder Imants Kalniņš, Namen, die hier wenig bekannt sind. Doch auch Arvo Pärt und Jean Sibelius werden geboten. Und "Aurora" für Violine und Orchester von Kristian Järvi selbst, gespielt von der Norwegerin Mari Samuelsen.