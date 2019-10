Einer der Vorzüge meines Jobs, der manches aufwiegt, ist die Tatsache, dass man Einladungen bekommt, die man sich gar nicht verdient hat. So war ich am Dienstagabend in der Milla bei einer "geschlossenen Gesellschaft": Dreiviertelblut bedankte sich mit einem Privatkonzert bei den Spendern ihres Crowdfunding-Projekts mit den Münchner Symphonikern. Ich hatte gar nichts gegeben (hatte das Crowdfunding auch, ehrlich gesagt, gar nicht mitbekommen), wurde aber trotzdem reich beschenkt: Diese Truppe ragt für mich doch ziemlich heraus aus dem ganzen Neue-Volksmusik-Heimatsound-Gestrüpp, weil ich mich als Münchner, wann immer ich sie höre, auf verblüffende Art zu Hause und geerdet fühle. Es sind ja ganz klassische Volksmusik-Muster, die der Gerd Baumann da schreibt. Aber eben von astreinen Jazzmusikern spielen, verfeinern und so von jedem Anflug von Tümelei befreien lässt. Wenn dann der Wastl Horn in breitestem Dialekt mal ganz absurde, mal unglaublich poetische, immer kluge Sachen mit seiner stoischen Tiefgrund-Stimme singt, wenn da das bayerisch-weltoffene "Mir san ned nur mia" neben vielem anderen mit österreichischem Melos und britischem Pathos zusammengeht, dann ist das mein Bayern. Am 2. und 3. November liegt das wieder im Lustspielhaus.

Aber es gibt ja durchaus noch einige solcher kleinen Heimaten mehr. Zum Beispiel die Konzerte, die der begnadete Schlagzeuger, Rahmentrommler, Chansonnier und Humorist Stefan Noelle nun schon im siebten Jahr im Studio Ackermann am Ackermannbogen veranstaltet. Das Feinste, was die hiesige Jazz- und Musikszene zu bieten hat, lädt er sich da zu "Be My Guest" ein und führt sozusagen die Nachbarschaft hinaus in die ganze weite Musikwelt. Oft genug kann man dort keinen der maximal 70 Plätz mehr ergattern, da trifft es sich gut, dass sich die Reihe nun quasi verdoppelt: Die "Kulturbühne Spagat" im neuen Haus des Horizonts von Jutta Speidel übernimmt die aktuelle Saison komplett. Das heißt, was am Dienstag am Ackermannbogen zuhören ist, erklingt tags darauf in derselben Besetzung im Domagkviertel. Übrigens stehen bei allen Konzerten dieser Spielzeit Frontfrauen auf der Bühne.

Der Auftakt mit der Saxofonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser (9. Oktober) zum Beispiel. Vormerken sollte man sich schon mal "Lost Between Dreams" mit der Bassistin Julia Hornung und der Trompeterin Angela Avetisyan (12. und 13. November) sowie das Trio der Pianistin Andrea Hermenau und der Saxofonistin Carolyn Breuer am 10. und 11. Dezember.