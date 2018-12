4. Dezember 2018, 18:57 Uhr Vorschlag-Hammer Kino von gestern, brennend aktuell

Wer Filme quer neu sieht, wie im Filmmuseum, stellt fest, wie sie sich nach vielen Wendungen und Abwegen plötzlich tangential berühren

Kolumne von Fritz Göttler

Ein Film zu den Gelbwesten, die gerade die Straßen von Paris verwüsten, Themroc von Claude Faraldo. Bürgerliche Befreiungsaktionen, angeleitet von Michel Piccoli. Man schlägt grunzend die Hauswand heraus und öffnet sein Wohnzimmer zur Straße hin. Sprechen hat ausgedient. Kannibalismus ist angesagt. Der Film läuft allerdings in der Reihe "68 und?" im Werkstattkino, am Donnerstag und Sonntag. Dort auch, immer noch aktuell, Herbst der Gammler, von Peter Fleischmann, das deutsche Volk und seine andauernden Probleme mit den Asozialen, die es am liebsten in ein Lager gesteckt sähe. Am Mittwoch in der Nachtvorstellung. Und, Donnerstag, Samstag und Sonntag: Neun Leben hat die Katze von Ula Stöckl, Musik Manfred Eicher, mit Liliane Hielscher, Kristine de Loup. "Wie können Frauen sagen, wie sie sich ihre Welt wünschen", schrieb Frieda Grafe, "wenn zu ihrer Existenz eine grundsätzliche Sprachlosigkeit gehört, weil immer einer vor ihnen da war und ihnen nichts bleibt, als ewig zu reagieren."

Filmgeschichte im Filmmuseum, mal andersherum, in einem Versuch, das strenge Retrospektiven-Reglement zu sabotieren, die Filme quer neu zu sehen - wie sie nach vielen Wendungen und Abwegen sich doch plötzlich tangential berühren. Am Freitag gibt es in den beiden Vorstellungen erst Flucht nach Berlin (von Will Tremper) und dann Moderato Cantabile (in der Jeanne-Moreau-Reihe) von Peter Brook, nach Marguerite Duras, die Filme sind beide Anfang der Sechziger entstanden, mit einem Jahr Unterschied. Liebesgeschichten mit sozialem Gefälle: Ein DDR-Bauer trifft auf einem verzweifelten Fluchtversuch nach Berlin auf der Autobahn eine Journalistin aus dem Westen. Die bürgerliche Moreau ist fasziniert von dem jungen Arbeiter Jean-Paul Belmondo. Am Mittwoch gibt es Seit an Seit, jeweils von 1958, The Geisha Boy mit Jerry Lewis von Frank Tashlin (in der Zauberkunst-Reihe) und Nasser Asphalt (von Frank Wisbar, Buch Will Tremper, mit Horst Buchholz). Es geht in beiden Filmen um Pressearbeit und Propaganda. Jerry macht Truppenbetreuung in Japan, und als ein japanischer Footballspieler in einem Badehaus zu einer Dame im Bassin stürmt, gibt's einen Schwall, und der Asphalt davor wird nass.