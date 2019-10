Feuchte Stufen - 18 Meter hinab unter ein Hotel in Siracusa. Tropfen von der Decke. Ein Sprudeln in Felsbecken. So wie vor 1600 Jahren in diesem jüdischen Ritualbad, einer Mikwe, die man erst vor etwa 30 Jahren wiederentdeckt hat. Sizilien ist eine Insel, auf der Geschichten über-, neben- und durcheinanderliegen, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll: in den Barockkulissen von Noto, bei den Rentnergrüppchen, die im Tal der Tempel an Archäologen vorbeizockeln, die ein Gräberfeld freilegen, in Agrigent, wo am Sonntag ein sehr bunter St. Irgendwas auf einem Prozessionswagen übers Pflaster holpert oder beim Gelato-Autolein, das, unermüdlich den Lido di Noto auf- und abfahrend mit quäkender Stimme vom Band Granita, Gelato und Brioche preist? Das Herrliche am Reisen ist, sich all dies von den Orten erzählen zu lassen.

Oliver Sacks, Neurologe und Schriftsteller, der in den Achtzigern der Welt die Geheimnisse des Hirns verständlich machte, flog 2000 nach Mexiko. Die feine New Yorker Farngesellschaft heißt sein, vom Münchner Übersetzer Dirk van Gunsteren mit feinem Gehör für das nebenbei Notierte ins Deutsche übertragene und bei Liebeskind erschienene Bändchen. Sacks reiste mit einer enthusiastischen Hobbyforschergruppe, die sich für Pflanzen begeistert, deren archaisches Wesen allein schon entzückt. Aber natürlich kann sich der rasend neugierige Sacks dem Faszinosum der Landesgeschichte nicht erziehen. Einen "blutroten Fleck" macht er in sein Notizbuch - aus Koschenillfarbe, von deren Leuchtkraft schon die Spanier begeistert waren. Versuche, das Fremde zu fassen, haben für sich schon einen ästhetischen Reiz. Collecting Japan. Philipp Franz von Siebolds Vision vom Fernen Osten heißt eine bis 26. April im Museum Fünf Kontinente zu sehende Ausstellung. In Japan kennt fast jedes Schulkind aus dem Geschichtsunterricht von Siebold, der im 19. Jahrhundert seine Lebensgeschichte mit der Japans so eng verband, dass er gegen alle Widrigkeiten versuchte, über das systematische Sammeln von Dingen den Deutschen das ferne Land zu vermitteln. Gerade in der Kombination von Kunst und Alltag streifen einen zauberhaft Ahnungen von der Faszination dieses Landes - noch über den Abgrund von 150 Jahren. Verblüffen konnte mich ein Lackkästchens. Es diente japanischen Damen zum Räuchern ihrer Haare - eine Mode, die ihrer Wiederbelebung noch harrt.

Gerne hätte ich mir auch von der Vogue-Ausstellung in der Villa Stuck erklären lassen, wie Mode ein Ausdruck von Zeit und Welt sein kann und wie ein Magazin dies inszeniert. Nur ging man hier irritierend uninspiriert vor. Hängte Fotos an die Wand und behauptet per Timeline den Zeitbezug, statt zu analysieren. Mehr Freude hat man bis 26. Januar in der kleinen Ausstellung Welcome Holmead! im Buchheim-Museum in Bernried. Holmead, ein Amerikaner, der sich auf Reisen das Fremde, in diesem Fall die europäische Kunstgeschichte, zu eigen machte, befreite am Ende seines Lebens, wohl auch durch einen Schlaganfall genötigt, den Expressionisten in sich. Seine Porträts sind Bilder wie aus Holz gehauen, plastisch in der Erkenntnis des Gegenübers, der doch sein Geheimnis behalten darf. Unter der Holmead-Ausstellung findet man hier bis 26. Februar Gemälde der Brücke aus den Sammlungen Gerlinger und Buchheim. Mein Lieblingsbild ist Erich Heckels "Am Waldteich", dessen Bildzentrum der Blick in blaue Tiefe ist. Unergründlich in ihrer Geschichtendimension wie die Mikwe in Siracusa.