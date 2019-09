Bei uns in der mittwöchlichen Kulturkonferenz sprachen wir lang über das neue Ensemble des Residenztheaters. "Wer ist da drin?", wollte ein Kollege wissen, "sind irgendwelche Stars dabei?", fragte ein anderer und "wie stellt sich so ein Ensemble überhaupt zusammen?" Kurz: Man ist bei uns sehr neugierig, wie das so wird, wenn von 19. Oktober an unter der Intendanz von Andreas Beck sehr viele neue, unbekannte Menschen auf der Bühne des Residenztheaters stehen. Erfahrungsgemäß dauert es ein paar Monate, bis man alle Namen kann und bis man sich aneinander gewöhnt hat - die Zuschauer an die Schauspieler und umgekehrt. Nun greifen die großen Dampfschiffe der Münchner Theaterlandschaft im Herbst natürlich sehr viel Raum. Eröffnungswochenende mit drei Premieren an den Kammerspielen hier, Volkstheater da, und das Residenztheater tutet, siehe oben, ohnehin am lautesten mit seinem Intendantenwechsel. Deshalb werde ich die Dampfschiffe kurz mal außen vor lassen und mich den kleinen Münchner Theaterbötchen widmen, ohne die, um im zugegeben schrägen Bild zu bleiben, die Fahrt über den Münchner Theatersee weniger aufregend wäre.

Also. Die "Blaue Maus", die von jetzt an nicht mehr "Blaue Maus", sondern "dasvinzenz" heißen will, startet mit dem Stück Auf der Greifswalder Straße von Roland Schimmelpfennig in den Herbst (Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr). "Ein Mann sucht seinen Hund, der vielleicht gar kein Hund ist. Drei Frauen prophezeien dem Gemüsehändler des Nachts das baldige Ende. Eine junge Frau wird unsichtbar. Der folgende Tag steht unter dem Zeichen von Hexen und Dämonen", heißt es in der kryptischen Ankündigung. Wer Schimmelpfennig-Texte kennt, weiß aber, dass der aus solch skurrilen Faktenlagen die hübschesten Stücke zaubert. Am selben Tag ist auf der Kulturbühne Spagat die Uraufführung des Doku-Stückes Out Of Area zu sehen (4., 5., 19. und 20. Oktober, je 20 Uhr, Bauhausplatz 3). Darin begegnen sich ein ehemaliger Elitesoldat mit Kampfeinsatz in Afghanistan und ein afghanischer Zahnarzt, beide arbeiten mittlerweile in Deutschland als Schauspieler. Der afghanische Zahnarzt ist übrigens Pouya Raufyan, dessen zwischenzeitliche Abschiebung nach Afghanistan 2017 zu großem medialem Aufruhr führte. Am Hoch X ist das Stück No Smell In Outer Space zu sehen (Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Oktober, 20 Uhr), in dem Sandra Chatterjee und Amahl Khouri die Geschichte der Gerüche erforschen wollen. Gut riechen wird es aller Voraussicht nach im Botanischen Garten, wo Ruth Geiersberger ihre Performance Mit Pflanzen zeigt (4. bis 6. Oktober, 19 Uhr). Laut Beschreibung will sie sich aber nicht deren Düften hinterherschnuppern, sondern versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Na dann: auf eine dufte neue Spielzeit der kleinen Stätten!