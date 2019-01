23. Januar 2019, 18:39 Uhr Vorschlag-Hammer Hape lacht und Leni weint

Wer sich trotz anhaltender Minustemperaturen nach draußen wagt, kann sich von Kultur wärmen lassen. Auf dem Sofa zu lesen, ist allerdings auch keine schlechte Idee

Kolumne von Eva-Elisabeth Fischer

Jetzt ist erst einmal die Moderne dran. Was da auf der Bühne passiert, wird allerdings niemanden verschrecken. Denn Ballettchef Igor Zelensky weiß, was sich verkauft: Bravour besticht, Virtuosität reißt mit. Beides garantiert das Portrait Wayne McGregor, das am 1. und 4. Februar jeweils um 19.30 Uhr wieder auf dem Spielplan des Bayerischen Staatsballetts steht. Ein staunendes Publikum wird sich von fantastischem Tanz in traumschönen Kulissen betören lassen; wird sich zu Beifallsstürmen hinreißen lassen von des Kaisers neuen Kleidern, die der international hofierte britische Darling unter den jüngeren Ballettchoreografen in diesem Programm wieder einmal so elektrisierend auszustellen vermag. So richtig herzerwärmend, wie man es bei den anhaltenden Minustemperaturen gut gebrauchen könnte, ist das allerdings nicht.

Jahreszeitlich durchaus passend und dabei Durchblutungsförderndes für die Lachmuskeln versprechen Drei Männer im Schnee im Gärtnerplatztheater. Der Chansonnier und Musikkabarettist Thomas Pigor hat aus Erich Kästners Satire eine Operettenrevue destilliert. Erschienen ist Kästners damals erfolgreicher Roman 1934, als sich über Deutschland bereits der ideologisch finster-braune Dauerfrost gelegt hatte. Dem gedachte er, mit geistreichem Witz die Stirn zu bieten. Von Pigors wohlgesetzten Spitzen animiert, wird Josef E. Köpplinger die turbulenten Verwicklungen im feinen Berg-Grandhotel Bruckbeuren mit den entsprechenden Pointen würzen. Vielleicht weiß man dann am Ende, hoffentlich bestens amüsiert, welcher Reichtum der wirklich wahre ist: der auf dem Konto oder der in einem Hirn voller guter Ideen. Uraufführung ist am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr.

Und weil Lachen ja immer glücklich macht, empfiehlt sich unbedingt ein zweites Treffen im Kino mit dem Jungen, der an die frische Luft muss, will heißen mit dem noch jungen zweiten, dem Kinder-Ich von Hape Kerkeling im tragikomischen Film von Caroline Link. Wann schon erlebt man einen derart begnadeten Komödianten wie Julius Weckauf, diesen wonnigen Pummel, dem der trockene Mutterwitz nur so aus den tortengefütterten und sahnefeuchten Lippen perlt. Lebenshilfe gibt's gratis dazu. "Handwerker muss man rauswohnen", heißt es da - eine Sentenz, die man nie mehr vergisst. Wem aber gar nicht nach Raus- und Ausgehen in die Kälte zumute ist, der bleibe zu Hause, mummle sich auf dem Sofa ein und nehme zum x-ten Mal die Essays Leni weint zur Hand, um mit dem ungarischen Schriftsteller Péter Nádas zum Wesen des Menschen vorzudringen. Es könnte allerdings sein, dass einem dabei das Mark gefriert.