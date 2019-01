10. Januar 2019, 18:42 Uhr Vorschlag-Hammer Gold im Mund

Ein Gutes hat die Ribéry-Affäre immerhin: Sie inspiriert zu kabarettistischen Einlagen

Von Oliver Hochkeppel

Auf Franck Ribéry hacken jetzt alle rum, dabei müsste es doch eigentlich gegen Nusret Gökce gehen. Das ist der Koch, der dem Bayern-Star das goldene Steak für 1200 Euro kredenzt hat. Noch dekadenter als das Verzehren ist doch wohl das Zubereiten. Und mal ehrlich: Was würden Sie tun, wenn Sie aus einfachen Verhältnissen kämen, es aber dank einer wohlgemerkt sportlichen, nicht intellektuellen Sonderbegabung zu neun Millionen Jahresgehalt (ohne Werbeeinnahmen) gebracht hätten, und ein Starkoch käme mit dem unsittlichen Angebot auf Sie zu: "Den Goldenen Ball hast du nicht bekommen, aber von mir kriegst' ein goldenes Steak". Na also.

Immerhin verdanken wir der Affäre kabarettistische Einlagen im Lustspielhaus, die gar nicht auf dem Programm standen. Ecco Meineke präsentierte am Dienstag eigentlich sein Chanson-Album. Aber da er ja zu gleichen Teilen Sänger, Musiker und Kabarettist ist, stieg er gleich mit einer witzigen kleinen Einlage über den Chansonnier Franck Ribéry und seine Arbeiterklassenlyrik ein. Und gleich am nächsten Abend räsonierte der Frontmann Andi Eckert von Pam Pam Ida (siehe auch den nebenstehenden Artikel) darüber, dass man als Ausdruck des kometenhaften Aufstiegs der Band eigentlich "goldene Schnitzel fressen" müsste. Sinnigerweise spielten sie wiederum am nächsten Abend im Schlachthof.

Dazu passt schon vom Namen her perfekt die Schlachtplatte: Schon zum zwölften Mal schart der Kölner Kabarettist Robert Griess da nach dem Muster des kabarettistischen Aschermittwochs prominente Kollegen zum satirischen Jahresrückblick um sich, diesmal Nils Heinrich, Axel Pätz und Sebastian Schnoy (20.1., Lustspielhaus). Bling-Bling mit Blattgold gibt's ja auch in der Musik reichlich. Derzeit haben die entsprechenden Vertreter aus Pop und Hip-Hop aber offensichtlich ihre vergoldeten Weihnachtsbraten nicht verdaut. Bis zu ihrer Wiederkehr könnte man mit Bäng-Bäng überbrücken, zum Beispiel mit dem kernigen Freejazz des vielseitigen Trompeters Nate Wooley, der in seinem unaussprechlichen Quartett knkighgn hochkarätige Avantgarde-Improvisatoren versammelt (MUG, 12.1.).